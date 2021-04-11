https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

"Дать по морде Польше". Лукашенко закрывает посольства у соседей

"Дать по морде Польше". Лукашенко закрывает посольства у соседей

Президент Белоруссии предложил закрыть посольства в "недружественных странах". Чашу терпения переполнили призывы из Прибалтики и Польши к Евросоюзу и США... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:00

2021-04-11T08:00

2021-04-11T10:43

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майк помпео

александр лукашенко

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в мире

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Президент Белоруссии предложил закрыть посольства в "недружественных странах". Чашу терпения переполнили призывы из Прибалтики и Польши к Евросоюзу и США усилить давление на Минск. Зачем Лукашенко идет на обострение с Западом, разбиралось РИА Новости. Экономия на дипломатииБелоруссия уже закрывала пять лет назад дипломатическое предствительство — в Израиле, "из-за жестких бюджетных ограничений". Впрочем, Тель-Авив тогда первым предложил сэкономить и отозвал послов. Связь поддерживали через Россию и страны Балтии. Осенью Лукашенко вернул домой глав посольств в Польше и Литве — из-за поддержки "белорусских провокаторов, с прошлого лета дестабилизирующих обстановку в Минске". Восточноевропейские соседи дали убежище Светлане Тихановской, бывшему министру культуры Павлу Латушко и политику Валерию Цепкало. Кроме того, Вильнюс и Варшава настойчиво требовали от ЕС ввести санкции против окружения белорусского лидера. Впрочем, Минску было чем ответить. Сначала Лукашенко призвал балтийских соседей сократить количество дипломатов в Белоруссии. В феврале отказался использовать Клайпедский морской порт Литвы для транспортировки грузов в Европу. Весной первые партии белорусского бензина и мазута поступили в российские порты на Балтике, а потом их перенаправили в европейские гавани. Сначала опасались, что поставки через терминалы в Усть-Луге и Санкт-Петербурге будут идти дольше. Возрастет и стоимость транспортировки. Но пока товары прибывают в срок, хотя объемы экспортируемых в Европу нефтепродуктов все же сократились. Российские порты в ближайшие два года пообещали переваливать десять миллионов тонн. Через Клайпеду ежегодно проходило около пяти миллионов тонн белорусского мазута и бензина. Часть нефтепродуктов Вильнюс оставлял себе. Теперь власти ищут альтернативного поставщика. Соседей не выбираютНесмотря на отзыв послов, представительства Белоруссии в Польше и странах Балтии продолжали работать. Но на днях Лукашенко предложил закрыть или сократить до минимума штат сотрудников в странах, которые "ведут деструктивную работу против Минска". "Зачем нам сохранять наши посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу? Интересующие вопросы можно обсуждать на площадках международных организаций", — пояснил он. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей высказался конкретнее. Он заявил, что работа белорусских диппредставительств в странах Балтии и Польше "на протяжении длительного периода не приносит нужной внешнеэкономической отдачи". Резкой критике подверглись отношения с Польшей. Лукашенко заметил, что контакты с Варшавой всегда были непростыми, но сейчас "чаша терпения Минска переполнена". Он обвинил польские власти в "укрывательстве беглых белорусов", в "неприкрытой героизации бандитов и военных преступников". Не забыл Лукашенко и участие польского консула в неофициальном мероприятии в Бресте — так называемом Дне отверженных солдат, посвященном антисоветскому подполью. Дипломата вызвали в белорусский МИД и указали на то, что один из полевых командиров в 1946-м провел против белорусских деревень на востоке Польши карательную операцию, во время которой погибли старики, женщины и дети.Глава республики пригрозил: если Польша продолжит недружественные действия, Белоруссия припомнит ей оккупацию части страны в двадцатые-тридцатые годы и "даст за это по морде". А пока в планах — сократить работу организаций с польским финансированием вплоть до закрытия языковых центров по изучению польского. Налог на заграницуВместе с тем Минск признает: в силу географической близости от контактов с соседями не уйти. Чтобы связи приносили выгоду, белорусские политики нашли неординарное решение. Теперь за пересечение границы с Польшей и Литвой берут плату — пока только с тех, кто следует на автомобиле из Гродненской области. Со временем таксу начнут взимать и в других точках. Кроме того, в планах ввести сборы за выезд на Украину. По той же причине — "недружественная риторика Владимира Зеленского в адрес Минска". Энергетика — еще одна сфера, где сотрудничество Белоруссии и стран Балтии сокращают. На днях Минск отключил трансграничные линии электропередач с Литвой — для проверки их надежности, как сообщили в Минэнерго. "Эти меры необходимы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из единого энергокольца БРЭЛЛ. Оно объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву", — пояснили в ведомстве. Энергосистемы стран Балтии, Белоруссии и России до сих пор работают синхронно. Это позволяет обмениваться энергией в случае аварий. Инициаторами сохранения такой структуры в 2001-м выступили Латвия, Литва и Эстония. И созданное еще в советские времена единое энергетическое кольцо переименовали в БРЭЛЛ — по первым буквам в названиях стран. Пожалуй, только в этой сфере у сторон не было претензий друг к другу. Но вмешался Североатлантический альянс.В 2017-м созданный под эгидой НАТО Центр энергетической безопасности в Литве подготовил секретный доклад. В обнародованном кратком изложении документа говорилось, что БРЭЛЛ представляет угрозу для региона. Сразу после этого Латвия, Литва, Эстония взяли курс на синхронизацию электросетей с Западной Европой. К 2025-му они обязались покинуть БРЭЛЛ. Накопленный багажБелорусский политолог Денис Мельянцов в беседе с РИА Новости обращает внимание: на фоне сокращения сотрудников посольств Белоруссии американское диппредставительство, наоборот, возобновило работу. "В публичной риторике сохраняется резкий тон. Вашингтон наращивает давление, но пока санкции не затрагивают экономические интересы Минска. Процесс возвращения американского посла завершен", — констатирует он. По мнению политолога, администрация Джо Байдена не будет перечеркивать то, что сделала на белорусском направлении предыдущая администрация. И напоминает о прошлогоднем визите бывшего главы Госдепартамента — тогда Майк Помпео лично встретился с Лукашенко. "Стороны обсудили даже поставки американского сжиженного газа в Белоруссию. Обстановка была иная, но она показательна. Если американцы заинтересованы в контактах с Лукашенко, то не станут окончательно сжигать мосты", — полагает Мельянцов. Американские нюансыБелорусский политолог Валерий Карбалевич уверен, что закрытие посольств стран ЕС или западные санкции не подорвут режим Лукашенко, поскольку товарооборот между Минском и Европой незначительный. "Разрыв отношений между Белоруссией и странами Балтии нанесет скорее имиджевый удар. Но серьезных последствий не будет", — говорит эксперт. Он подчеркивает, что самый чувствительный момент — давление Штатов: "Через американские финансовые структуры белорусские компании заключают сделки с Россией и другими странами СНГ. Блокировка сильно осложнит процесс". На днях Госдепартамент США рекомендовал Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Эти ограничения Вашингтон впервые ввел в 2006-м. Но затем приостановил их действие, объяснив такой шаг улучшением ситуации с правами человека и частичными реформами. "Если Байден применит новые меры, то белорусскому режиму придется непросто. Кроме России, ждать помощи неоткуда", — заключает Карбалевич. Эксперты считают, что ужесточение риторики Лукашенко не означает смены внешнеполитического курса. Скорее, речь идет о повышении геополитических ставок.

https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

белоруссия

варшава

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, майк помпео, александр лукашенко, снг, джо байден, белоруссия, варшава, литва, в мире