https://ria.ru/20210411/krym-1727785177.html

Американский офицер назвал удобный момент для "возвращения" Крыма

Американский офицер назвал удобный момент для "возвращения" Крыма

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах рассказал, когда Украина сможет "вернуть" Крым. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:13

2021-04-11T16:13

2021-04-11T19:49

россия

донбасс

вооруженные силы украины

военно-морские силы сша

нато

владимир путин

республика крым

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах рассказал, когда Украина сможет "вернуть" Крым.По мнению военного, для этого нужно дождаться, пока Россия сама "развалится".Табах уверен, что для ВСУ "не составит труда" захватить военным путем и Донбасс. При этом он посетовал, что Россия занимает "непростую позицию" в этом вопросе. По его словам, ситуация на юго-востоке Украины "сложная и опасная", — подытожил капитан.Владимир Путин ранее ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он подчеркнул, что Россия укрепляет свои силы и справится со всеми сложностями и санкциями.При этом, как указывают эксперты, у самой Украины есть проблемы, ставящие ее на грань коллапса. По словам экономиста Александра Дудчака, в 2014 году Киев окончательно потерял суверенитет, утратил территории и мог потерять еще больше. Специалист обратил внимание на ужасную ситуацию с правами человека, а также в сфере религии. Он отметил, что современная Украина совершенно не учитывает интересы проживающих там народов. Киевские власти также не заботят проблемы "титульной нации", заключил Дудчак.

https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

россия

донбасс

республика крым

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, военно-морские силы сша, нато, владимир путин, республика крым