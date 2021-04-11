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В Крыму прокомментировали обещание Эрдогана Зеленскому
В Крыму прокомментировали обещание Эрдогана Зеленскому
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T05:44
2021-04-11T07:21
турция
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле высказал поддержку так называемой "Крымской платформы". По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция — непризнание "аннексии" Крыма.Он выразил уверенность, что с таким союзником, как Турция, Зеленскому и врагов не надо."Пресловутая "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто", - добавил Молохов.Бойся данайцев, дары приносящих - латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия "Энеида". Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал позицию Эрдогана упрямой и нереалистичной. "От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда. На так называемой "Крымской платформе" можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится", - сказал он РИА Новости.Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Турции, выразил мнение, что Эрдоган сказал то, что хотел услышать Зеленский. "Но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь, если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат также напомнил, что Крым уже находится на своем месте - в России, а его коренные жители "находятся в Крыму, а не на сопредельных территориях".Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.В октябре Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар. На полуострове призвали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса региона и лично посетить его, чтобы убедиться в принадлежности Крыма России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/peregovory-1727724598.html
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турция, республика крым, украина, в мире

В Крыму прокомментировали обещание Эрдогана Зеленскому

05:44 11.04.2021 (обновлено: 07:21 11.04.2021)
 
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле высказал поддержку так называемой "Крымской платформы". По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция — непризнание "аннексии" Крыма.
"Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния", - сказал РИА Новости Молохов.
Он выразил уверенность, что с таким союзником, как Турция, Зеленскому и врагов не надо.
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"Пресловутая "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто", - добавил Молохов.
Бойся данайцев, дары приносящих - латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия "Энеида". Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.
В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал позицию Эрдогана упрямой и нереалистичной.
"От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда. На так называемой "Крымской платформе" можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится", - сказал он РИА Новости.
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Турции, выразил мнение, что Эрдоган сказал то, что хотел услышать Зеленский.
"Но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь, если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также напомнил, что Крым уже находится на своем месте - в России, а его коренные жители "находятся в Крыму, а не на сопредельных территориях".
Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
В октябре Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар. На полуострове призвали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса региона и лично посетить его, чтобы убедиться в принадлежности Крыма России.
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