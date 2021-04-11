https://ria.ru/20210411/kredit-1727745768.html

Эксперты назвали плюсы кредитных карт

Эксперты назвали плюсы кредитных карт

Эксперты назвали основные плюсы использования кредитной карты, среди них льготный период, удобство контроля задолженности, возможность досрочного погашения,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:16

2021-04-11T08:16

2021-04-11T08:24

национальное бюро кредитных историй

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Эксперты назвали основные плюсы использования кредитной карты, среди них льготный период, удобство контроля задолженности, возможность досрочного погашения, скорость одобрения кредитного лимита, кэшбэк, а также возможность улучшить свою кредитную историю."Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кэшбэк за пользование кредитными средствами. Помимо этого, при помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории", - сказал генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.По мнению эксперта, кредитные карты давно перестали быть чем-то необычным и сейчас являются частью современной жизни, инструментом, который при правильном использовании помогает решать задачи по планированию личного или семейного бюджета.Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков согласен с коллегой, что кредитная карта является удобным и технологичным продуктом, который к тому же может улучшить кредитную историю. "Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных", - добавил он.По оценкам Волкова, в последнее время банки не выдают кредитные карты так свободно, как это было 8-10 лет назад, а стараются подходить к оценке заемщика консервативно. Ориентируются они на персональный рейтинг, чем он выше, тем лучше будут условия по выдаваемой карте.Эксперт из "Эквифакс" отмечает, что решение открыть кредитную карту должно быть хорошо обдумано и тщательно спланировано, а также должно учитывать другие расходы и платежи по уже открытым кредитным договорам. "Не стоит брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять", - заключил он.

https://ria.ru/20210227/kreditki-1599202110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kredit-1604347320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное бюро кредитных историй, экономика