Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/kredit-1727745768.html
Эксперты назвали плюсы кредитных карт
Эксперты назвали плюсы кредитных карт
Эксперты назвали основные плюсы использования кредитной карты, среди них льготный период, удобство контроля задолженности, возможность досрочного погашения,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:16
2021-04-11T08:24
национальное бюро кредитных историй
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Эксперты назвали основные плюсы использования кредитной карты, среди них льготный период, удобство контроля задолженности, возможность досрочного погашения, скорость одобрения кредитного лимита, кэшбэк, а также возможность улучшить свою кредитную историю."Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кэшбэк за пользование кредитными средствами. Помимо этого, при помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории", - сказал генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.По мнению эксперта, кредитные карты давно перестали быть чем-то необычным и сейчас являются частью современной жизни, инструментом, который при правильном использовании помогает решать задачи по планированию личного или семейного бюджета.Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков согласен с коллегой, что кредитная карта является удобным и технологичным продуктом, который к тому же может улучшить кредитную историю. "Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных", - добавил он.По оценкам Волкова, в последнее время банки не выдают кредитные карты так свободно, как это было 8-10 лет назад, а стараются подходить к оценке заемщика консервативно. Ориентируются они на персональный рейтинг, чем он выше, тем лучше будут условия по выдаваемой карте.Эксперт из "Эквифакс" отмечает, что решение открыть кредитную карту должно быть хорошо обдумано и тщательно спланировано, а также должно учитывать другие расходы и платежи по уже открытым кредитным договорам. "Не стоит брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять", - заключил он.
https://ria.ru/20210227/kreditki-1599202110.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kredit-1604347320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальное бюро кредитных историй, экономика

Эксперты назвали плюсы кредитных карт

08:16 11.04.2021 (обновлено: 08:24 11.04.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Эксперты назвали основные плюсы использования кредитной карты, среди них льготный период, удобство контроля задолженности, возможность досрочного погашения, скорость одобрения кредитного лимита, кэшбэк, а также возможность улучшить свою кредитную историю.
"Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кэшбэк за пользование кредитными средствами. Помимо этого, при помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории", - сказал генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 09:25
В России число выданных кредитных карт снизилось вдвое
По мнению эксперта, кредитные карты давно перестали быть чем-то необычным и сейчас являются частью современной жизни, инструментом, который при правильном использовании помогает решать задачи по планированию личного или семейного бюджета.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков согласен с коллегой, что кредитная карта является удобным и технологичным продуктом, который к тому же может улучшить кредитную историю. "Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных", - добавил он.
По оценкам Волкова, в последнее время банки не выдают кредитные карты так свободно, как это было 8-10 лет назад, а стараются подходить к оценке заемщика консервативно. Ориентируются они на персональный рейтинг, чем он выше, тем лучше будут условия по выдаваемой карте.
Эксперт из "Эквифакс" отмечает, что решение открыть кредитную карту должно быть хорошо обдумано и тщательно спланировано, а также должно учитывать другие расходы и платежи по уже открытым кредитным договорам. "Не стоит брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять", - заключил он.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 04:00Сказано в эфире
Россиянам посоветовали три варианта действий при непосильном кредите
 
Национальное бюро кредитных историйЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния