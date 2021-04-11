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Религия и мировоззрение
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Из храма в Новой Москве украли икону и драгоценности
Из храма в Новой Москве украли икону и драгоценности
Полиция выясняет обстоятельства кражи иконы и ювелирных изделий их храма в Новой Москве. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:18
2021-04-11T15:21
религия и мировоззрение
тинао
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происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства кражи иконы и ювелирных изделий их храма в Новой Москве.По информации столичного главка МВД, 11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в ТиНАО в поселении Первомайское в деревне Пучково. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о храме Казанской иконы Божией матери."Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого.Сумма ущерба пока неизвестна.Как рассказали РИА Новости прихожане храма, кражу обнаружили в 4 утра воскресенья. Другие детали в храме не комментируют в интересах следствия.Как сообщается на сайте храма, строительство каменной церкви в селе было закончено в 1802 году. Казанская церковь принадлежит к немногочисленному типу усадебных церквей-усыпальниц с двухъярусным алтарем и приделом на хорах. В 1930-е годы церковь Казанской иконы Божией Матери закрыли, долгие годы в ней находился склад, овощехранилище и позднее - клуб. Первая Литургия в храме была отслужена в 1990 году.
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тинао, новая москва, москва, происшествия

Из храма в Новой Москве украли икону и драгоценности

15:18 11.04.2021 (обновлено: 15:21 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства кражи иконы и ювелирных изделий их храма в Новой Москве.
По информации столичного главка МВД, 11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в ТиНАО в поселении Первомайское в деревне Пучково. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о храме Казанской иконы Божией матери.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого.
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Сумма ущерба пока неизвестна.
Как рассказали РИА Новости прихожане храма, кражу обнаружили в 4 утра воскресенья. Другие детали в храме не комментируют в интересах следствия.
Как сообщается на сайте храма, строительство каменной церкви в селе было закончено в 1802 году. Казанская церковь принадлежит к немногочисленному типу усадебных церквей-усыпальниц с двухъярусным алтарем и приделом на хорах. В 1930-е годы церковь Казанской иконы Божией Матери закрыли, долгие годы в ней находился склад, овощехранилище и позднее - клуб. Первая Литургия в храме была отслужена в 1990 году.
 
Религия и мировоззрениеТиНАОНовая МоскваМоскваПроисшествия
 
 
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