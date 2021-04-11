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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210411/kosmos-1727675022.html
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?
Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"? Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски".
2021-04-11T12:00
2021-04-11T12:07
как это по-русски
владимир пахомов
подкаст
тотальный диктант
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Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?
Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"? Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски".
audio/mpeg
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?
Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"? Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски".
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучил: Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, владимир пахомов, подкаст, тотальный диктант

Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?

12:00 11.04.2021 (обновлено: 12:07 11.04.2021)
 
Как это по-русски
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?
12:00
Читать ria.ru в
Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"? Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски".
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Владимир Пахомов
Эпизод озвучил: Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Как это по-русскиВладимир ПахомовПодкастТотальный диктант
 
 
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