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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727758644.html
В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:04
2021-04-11T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2090, 2 Санкт-Петербург - 694, 3 Московская область - 574", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве - по 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 11.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 2090, 2 Санкт-Петербург - 694, 3 Московская область - 574", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве - по 1.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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