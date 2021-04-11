https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727758644.html

В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:04

2021-04-11T11:04

2021-04-11T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2090, 2 Санкт-Петербург - 694, 3 Московская область - 574", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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