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В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:04
2021-04-11T11:04
2021-04-11T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2090, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2090, 2 Санкт-Петербург - 694, 3 Московская область - 574", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве - по 1.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество