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В Киргизии проходит референдум по изменению конституции
В Киргизии проходит референдум по изменению конституции
Избирательные участки открылись в Киргизии для голосования по изменению конституции страны и выборов депутатов местных советов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T06:20
2021-04-11T12:21
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Киргизии для голосования по изменению конституции страны и выборов депутатов местных советов, сообщили РИА Новости в воскресенье в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов."Все 2435 избирательных участков по республике открылись ровно в 8.00 (5.00 мск)", - заявил представитель ЦИК.Принять участие в выборах и референдуме киргизстанцы смогут в течение 12 часов - до закрытия участков в 20.00 (17.00 мск)."Первые участки на конституционном референдуме и местных выборах в Киргизии открылись, как и положено, в 8 утра. Как мы наблюдали, граждане на участках с первых минут", - рассказал РИА Новости руководитель миссии наблюдателей ПА ОДКБ, зампредседателя постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности Игорь Лавриненко.В проекте новой конституции, вносимой на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/kirgiziya-1602583179.html
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киргизия, в мире

В Киргизии проходит референдум по изменению конституции

06:20 11.04.2021 (обновлено: 12:21 11.04.2021)
 
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Киргизии для голосования по изменению конституции страны и выборов депутатов местных советов, сообщили РИА Новости в воскресенье в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.
"Все 2435 избирательных участков по республике открылись ровно в 8.00 (5.00 мск)", - заявил представитель ЦИК.
Принять участие в выборах и референдуме киргизстанцы смогут в течение 12 часов - до закрытия участков в 20.00 (17.00 мск).
"Первые участки на конституционном референдуме и местных выборах в Киргизии открылись, как и положено, в 8 утра. Как мы наблюдали, граждане на участках с первых минут", - рассказал РИА Новости руководитель миссии наблюдателей ПА ОДКБ, зампредседателя постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности Игорь Лавриненко.
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В проекте новой конституции, вносимой на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.
За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
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