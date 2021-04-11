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КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ
КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ
По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:57
2021-04-11T17:57
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 11 апр - РИА Новости. По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило агентство Рёнхап.На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений."Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", - сообщают источники агентства Рёнхап.По информации агентства, КНДР лишь ждет подходящего времени, чтобы представить подлодку с наибольшим эффектом. Субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ), таких как "Пуккыксон-3".В конце марта американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на Северной верфи Симпхо были замечены перемещения, которые могут свидетельствовать, что новая подводная лодка КНДР может быть завершена и поставлена на вооружение в ближайшее время.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/oruzhie-1593128485.html
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ

17:57 11.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне
Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 11 апр - РИА Новости. По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило агентство Рёнхап.
На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений.
Парад в Сеуле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:07
Боевая модернизация. Северная Корея показала "самое мощное оружие в мире"
"Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", - сообщают источники агентства Рёнхап.
По информации агентства, КНДР лишь ждет подходящего времени, чтобы представить подлодку с наибольшим эффектом. Субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ), таких как "Пуккыксон-3".
В конце марта американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на Северной верфи Симпхо были замечены перемещения, которые могут свидетельствовать, что новая подводная лодка КНДР может быть завершена и поставлена на вооружение в ближайшее время.
Запуск ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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