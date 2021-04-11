https://ria.ru/20210411/kndr-1727794514.html
КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ
КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ
По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:57
2021-04-11T17:57
2021-04-11T17:57
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 11 апр - РИА Новости. По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило агентство Рёнхап.На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений."Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", - сообщают источники агентства Рёнхап.По информации агентства, КНДР лишь ждет подходящего времени, чтобы представить подлодку с наибольшим эффектом. Субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ), таких как "Пуккыксон-3".В конце марта американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на Северной верфи Симпхо были замечены перемещения, которые могут свидетельствовать, что новая подводная лодка КНДР может быть завершена и поставлена на вооружение в ближайшее время.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/oruzhie-1593128485.html
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 11 апр - РИА Новости.
По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило агентство Рёнхап
.
На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений.
"Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", - сообщают источники агентства Рёнхап.
По информации агентства, КНДР лишь ждет подходящего времени, чтобы представить подлодку с наибольшим эффектом. Субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ), таких как "Пуккыксон-3".
В конце марта американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на Северной верфи Симпхо были замечены перемещения, которые могут свидетельствовать, что новая подводная лодка КНДР может быть завершена и поставлена на вооружение в ближайшее время.