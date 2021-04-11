https://ria.ru/20210411/kndr-1727794514.html

КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ

КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ

По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:57

2021-04-11T17:57

2021-04-11T17:57

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 11 апр - РИА Новости. По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило агентство Рёнхап.На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений."Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", - сообщают источники агентства Рёнхап.По информации агентства, КНДР лишь ждет подходящего времени, чтобы представить подлодку с наибольшим эффектом. Субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ), таких как "Пуккыксон-3".В конце марта американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на Северной верфи Симпхо были замечены перемещения, которые могут свидетельствовать, что новая подводная лодка КНДР может быть завершена и поставлена на вооружение в ближайшее время.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/oruzhie-1593128485.html

https://ria.ru/20210323/kndr-1602560560.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким чен ын, кндр (северная корея), в мире