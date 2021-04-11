https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html

Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща

Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща

Приход весны и теплой погоды знаменуют активизацию клещей, для защиты от укуса необходимо выполнять ряд профилактических мер, однако, если укуса все же не... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T07:20

2021-04-11T07:20

2021-04-11T07:21

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342811_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_6937abf32a7b43da0d11cba988cefe10.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Приход весны и теплой погоды знаменуют активизацию клещей, для защиты от укуса необходимо выполнять ряд профилактических мер, однако, если укуса все же не удалось избежать, необходимо обратиться за медпомощью или с особой осторожностью самостоятельно удалить клеща, рассказал РИА Новости врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина" Николай Долдо.Эксперт советует при любой угрозе нападения клещей надевать светлую одежду с длинным рукавом на резинке или пуговице и капюшоном, штаны при этом необходимо заправить в носки, врач также рекомендует использовать репелленты, отпугивающие насекомых.Кроме того, при посещении мест повышенного риска нападения клещей он рекомендует каждые 15 минут осматривать одежду и определенные части тела (шея, подмышки, паховая область, ушные раковины). После возвращения, как отметил Долдо, рекомендуется провести повторный тщательный осмотр всего тела."Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация", - добавил он. Если человека все же укусил клещ, ему необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику для удаления насекомого, а если такой возможности нет, удалить его самостоятельно, заметил врач.Удаление клеща, как указывает эксперт, необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, резкие движения при этом недопустимы, а после удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом, наложение повязки, как правило, не требуется.

https://ria.ru/20210405/klesch-1604294548.html

https://ria.ru/20210401/kleschi-1603726822.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество