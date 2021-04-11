Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html
Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща
Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща
Приход весны и теплой погоды знаменуют активизацию клещей, для защиты от укуса необходимо выполнять ряд профилактических мер, однако, если укуса все же не... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T07:20
2021-04-11T07:21
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342811_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_6937abf32a7b43da0d11cba988cefe10.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Приход весны и теплой погоды знаменуют активизацию клещей, для защиты от укуса необходимо выполнять ряд профилактических мер, однако, если укуса все же не удалось избежать, необходимо обратиться за медпомощью или с особой осторожностью самостоятельно удалить клеща, рассказал РИА Новости врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина" Николай Долдо.Эксперт советует при любой угрозе нападения клещей надевать светлую одежду с длинным рукавом на резинке или пуговице и капюшоном, штаны при этом необходимо заправить в носки, врач также рекомендует использовать репелленты, отпугивающие насекомых.Кроме того, при посещении мест повышенного риска нападения клещей он рекомендует каждые 15 минут осматривать одежду и определенные части тела (шея, подмышки, паховая область, ушные раковины). После возвращения, как отметил Долдо, рекомендуется провести повторный тщательный осмотр всего тела."Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация", - добавил он. Если человека все же укусил клещ, ему необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику для удаления насекомого, а если такой возможности нет, удалить его самостоятельно, заметил врач.Удаление клеща, как указывает эксперт, необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, резкие движения при этом недопустимы, а после удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом, наложение повязки, как правило, не требуется.
https://ria.ru/20210405/klesch-1604294548.html
https://ria.ru/20210401/kleschi-1603726822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342811_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e2eca77c1b1ec8fad59e436bc8fdb5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща

07:20 11.04.2021 (обновлено: 07:21 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБорьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Приход весны и теплой погоды знаменуют активизацию клещей, для защиты от укуса необходимо выполнять ряд профилактических мер, однако, если укуса все же не удалось избежать, необходимо обратиться за медпомощью или с особой осторожностью самостоятельно удалить клеща, рассказал РИА Новости врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина" Николай Долдо.
Эксперт советует при любой угрозе нападения клещей надевать светлую одежду с длинным рукавом на резинке или пуговице и капюшоном, штаны при этом необходимо заправить в носки, врач также рекомендует использовать репелленты, отпугивающие насекомых.
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 14:46
Россиян предупредили о высокой активности клещей
Кроме того, при посещении мест повышенного риска нападения клещей он рекомендует каждые 15 минут осматривать одежду и определенные части тела (шея, подмышки, паховая область, ушные раковины). После возвращения, как отметил Долдо, рекомендуется провести повторный тщательный осмотр всего тела.
"Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация", - добавил он. Если человека все же укусил клещ, ему необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику для удаления насекомого, а если такой возможности нет, удалить его самостоятельно, заметил врач.
Удаление клеща, как указывает эксперт, необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, резкие движения при этом недопустимы, а после удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом, наложение повязки, как правило, не требуется.
"Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике", - подытожил он.
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 06:56
Роспотребнадзор: 181 россиянин пострадал от укусов клещей в 2021 году
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния