https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727794948.html

Наблюдатель: избиратели в Киргизии доверяют электронному подсчету голосов

Наблюдатель: избиратели в Киргизии доверяют электронному подсчету голосов

Член комиссии парламента Молдавии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Никита Цуркан, вошедший в наблюдательную миссию Межпарламентской... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T18:01

2021-04-11T18:01

2021-04-11T18:01

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Член комиссии парламента Молдавии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Никита Цуркан, вошедший в наблюдательную миссию Межпарламентской ассамблеи СНГ на конституционном референдуме в Киргизии, отметил позитивный настрой избирателей на участках и их доверие к электронной системе подсчета голосов."Впечатления довольно позитивные. Люди (на участках) были настроены очень спокойно, благоприятно. Практически все, кто голосовал на местных выборах, участвовали и в референдуме - не было такого, чтобы люди отказывались от голосования, от бюллетеня", - сказал Цуркан РИА Новости.По его наблюдению, избиратели позитивно относятся к системе электронного подсчета голосов и доверяют ей. "Они не ставили под сомнение, что выборы не могут быть сфальсифицированы", - заявил молдавский депутат, который был на избирательных округах в Бишкеке и его пригороде Канте.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Конституционный референдум уже автоматически признан состоявшимся, явка избирателей превысила 30%.На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая. По последним данным после обработки 80,5% бюллетеней, 78,9% жителей Киргизии проголосовали за новый вариант конституции.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727793643.html

https://ria.ru/20210411/referendum-1727793019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире