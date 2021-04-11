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Появились первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума
Появились первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума
Более 70% киргизстанцев проголосовали за новую конституцию после обработки 10% бюллетеней, такие данные приводит автоматический портал ЦИК. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:13
2021-04-11T17:16
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Более 70% киргизстанцев проголосовали за новую конституцию после обработки 10% бюллетеней, такие данные приводит автоматический портал ЦИК.Согласно данным, против нового варианта основного закона высказались около 20% избирателей.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК на 18.00 (15.00 мск) явка составила 29,44%.На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. По состоянию на 18.00 (15.00 мск) успели проголосовать 31% избирателей.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
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киргизия, в мире

Появились первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума

17:13 11.04.2021 (обновлено: 17:16 11.04.2021)
 
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Более 70% киргизстанцев проголосовали за новую конституцию после обработки 10% бюллетеней, такие данные приводит автоматический портал ЦИК.
Согласно данным, против нового варианта основного закона высказались около 20% избирателей.
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК на 18.00 (15.00 мск) явка составила 29,44%.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 15:39
В ЦИК Киргизии заявили о 43 жалобах на нарушения на выборах и референдуме
На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. По состоянию на 18.00 (15.00 мск) успели проголосовать 31% избирателей.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
 
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