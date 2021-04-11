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В ЦИК Киргизии заявили о 43 жалобах на нарушения на выборах и референдуме
В ЦИК Киргизии заявили о 43 жалобах на нарушения на выборах и референдуме
Координационная группа ЦИК Киргизии получила 43 сообщения о нарушениях в ходе местных выборов и конституционного референдума, сообщил на брифинге в воскресенье... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:39
2021-04-11T15:39
цик киргизии
в мире
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Координационная группа ЦИК Киргизии получила 43 сообщения о нарушениях в ходе местных выборов и конституционного референдума, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Тынчтык Шайназаров."На 18.00 (15.00 мск - ред.) координационная группа получила 43 обращения по поводу нарушений избирательного законодательства", - заявил он.По словам Шайназарова, из них три сообщения о применении админресурса, 13 - о нарушениях условий агитации, два - о подвозе избирателей на участки, шесть - о подкупе граждан, 14 - на действия членов участковых избирательных комиссий и ряд других.“Все факты сейчас расследуются, по 17 из них возбуждены уголовные дела”, - подчеркнул член ЦИК.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727774687.html
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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции
Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран.
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цик киргизии, в мире

В ЦИК Киргизии заявили о 43 жалобах на нарушения на выборах и референдуме

15:39 11.04.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Координационная группа ЦИК Киргизии получила 43 сообщения о нарушениях в ходе местных выборов и конституционного референдума, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Тынчтык Шайназаров.
"На 18.00 (15.00 мск - ред.) координационная группа получила 43 обращения по поводу нарушений избирательного законодательства", - заявил он.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 14:31
Явка на референдуме в Киргизии за восемь часов составила 24,63%
По словам Шайназарова, из них три сообщения о применении админресурса, 13 - о нарушениях условий агитации, два - о подвозе избирателей на участки, шесть - о подкупе граждан, 14 - на действия членов участковых избирательных комиссий и ряд других.
“Все факты сейчас расследуются, по 17 из них возбуждены уголовные дела”, - подчеркнул член ЦИК.
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.
Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.
За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
Кандидат на пост премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 09:54
Премьер Киргизии призвал граждан активнее голосовать на референдуме
 
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