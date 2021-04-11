https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727765905.html

Наблюдатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ оценил референдум в Киргизии

Наблюдатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ оценил референдум в Киргизии

Конституционный референдум в Киргизии проходит без нарушений, явка на участки хорошая, сказал РИА Новости наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T12:46

2021-04-11T12:46

2021-04-11T12:46

антон морозов

анатолий выборный

казбек тайсаев

госдума рф

снг

киргизия

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Конституционный референдум в Киргизии проходит без нарушений, явка на участки хорошая, сказал РИА Новости наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), депутат Госдумы Казбек Тайсаев.Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Тайсаев, а также депутаты Анатолий Выборный и Антон Морозов примут участие в наблюдении за подготовкой и проведением 11 апреля референдума по проекту новой конституции Киргизии."Проходит (референдум - ред.) очень организованно, очень хорошо, с хорошей явкой. На тех участках, где мы были - хорошая явка, на некоторых (участках - ред.) были даже очереди. Нарушений мы пока не зафиксировали", - заявил Тайсаев.Он также отметил, что на участках все организованно таким образом, чтобы люди "могли прийти и достойно проголосовать".В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727752503.html

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727765057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон морозов, анатолий выборный, казбек тайсаев, госдума рф, снг, киргизия, в мире