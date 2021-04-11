https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727752503.html

ЦИК Киргизии получила 25 сообщений о нарушениях на референдуме

ЦИК Киргизии получила 25 сообщений о нарушениях на референдуме

Координационная группа ЦИК Киргизии получила 25 сообщений о нарушениях в ходе местных выборов и референдума, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:55

2021-04-11T09:55

2021-04-11T12:18

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Координационная группа ЦИК Киргизии получила 25 сообщений о нарушениях в ходе местных выборов и референдума, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Тынчтык Шайназаров."На 12.00 (9.00 мск - ред.) координационная группа получила 25 обращений по поводу нарушений избирательного законодательства. Двенадцать из них уточняется, по остальным тринадцати - получим информацию в ближайшие минуты", - заявил он.Как добавил представитель МВД республики Султан Макилов, также информация о 12 фактах нарушения закона на выборах поступила в правоохранительные органы страны.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727746090.html

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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран. 2021-04-11T09:55 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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