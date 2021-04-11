https://ria.ru/20210411/iran-1727754369.html
Власти прокомментировали аварию на ядерном объекте в Иране
Власти прокомментировали аварию на ядерном объекте в Иране
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что инцидент в распределительной электросети на ядерном объекте РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:13
2021-04-11T10:13
2021-04-11T11:43
новости - ядерные технологии
бехруз камальванди
иран
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что инцидент в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе не привел к загрязнению окружающей среды, сообщает агентство ISNA."Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – ред.) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку", - заявил Камальванди.Ранее сообщалось, что власти проводят расследование инцидента, чтобы установить причины произошедшего.
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новости - ядерные технологии, бехруз камальванди, иран, в мире