https://ria.ru/20210411/iran-1727754369.html

Власти прокомментировали аварию на ядерном объекте в Иране

Власти прокомментировали аварию на ядерном объекте в Иране

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что инцидент в распределительной электросети на ядерном объекте РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:13

2021-04-11T10:13

2021-04-11T11:43

новости - ядерные технологии

бехруз камальванди

иран

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что инцидент в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе не привел к загрязнению окружающей среды, сообщает агентство ISNA."Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – ред.) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку", - заявил Камальванди.Ранее сообщалось, что власти проводят расследование инцидента, чтобы установить причины произошедшего.

https://ria.ru/20210105/iran-1592024104.html

иран

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2021

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новости - ядерные технологии, бехруз камальванди, иран, в мире