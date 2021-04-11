https://ria.ru/20210411/iran-1727746781.html
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:40
2021-04-11T08:40
2021-04-11T08:47
бехруз камальванди
иран
новости - ядерные технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:345:2501:1751_1920x0_80_0_0_4401e02d3871fb0aedd3ca70fe0c8bdc.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).Официальный представитель организации Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.Подробности не сообщаются.
https://ria.ru/20200107/1563156950.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:0:2501:1875_1920x0_80_0_0_6b4e16069b8880f840a2f4363d172555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бехруз камальванди, иран, новости - ядерные технологии, в мире