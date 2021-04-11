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На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:40
2021-04-11T08:47
бехруз камальванди
иран
новости - ядерные технологии
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).Официальный представитель организации Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.Подробности не сообщаются.
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бехруз камальванди, иран, новости - ядерные технологии, в мире

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

08:40 11.04.2021 (обновлено: 08:47 11.04.2021)
 
© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Fotolia / bluedesign
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).
Официальный представитель организации Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.
Подробности не сообщаются.
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Бехруз КамальвандиИранНовости - Ядерные технологииВ мире
 
 
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