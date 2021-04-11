https://ria.ru/20210411/iran-1727746781.html

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:40

2021-04-11T08:40

2021-04-11T08:47

бехруз камальванди

иран

новости - ядерные технологии

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).Официальный представитель организации Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.Подробности не сообщаются.

https://ria.ru/20200107/1563156950.html

иран

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2021

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бехруз камальванди, иран, новости - ядерные технологии, в мире