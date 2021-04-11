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Иранский депутат прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Натанзе
Иранский депутат прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Натанзе
2021-04-11T15:57
2021-04-11T15:57
хасан роухани
магатэ
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иранский депутат Малек Шариати предположил, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе может оказаться "саботажем", приводит мнение парламентария газета Tehran Times.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются."Инцидент, который произошел в национальный день ядерных технологий и в то время, когда Иран стремится заставить Запад снять санкции, с большой вероятностью был саботажем и результатом проникновения (на объект - ред.) внешних сил", - говорится в заявлении депутата иранского парламента Малека Шариати, опубликованном в его Twitter.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
https://ria.ru/20200107/1563156950.html
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хасан роухани, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире

Иранский депутат прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Натанзе

15:57 11.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иранский депутат Малек Шариати предположил, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе может оказаться "саботажем", приводит мнение парламентария газета Tehran Times.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются.
"Инцидент, который произошел в национальный день ядерных технологий и в то время, когда Иран стремится заставить Запад снять санкции, с большой вероятностью был саботажем и результатом проникновения (на объект - ред.) внешних сил", - говорится в заявлении депутата иранского парламента Малека Шариати, опубликованном в его Twitter.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
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Хасан РоуханиМАГАТЭТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
 
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