https://ria.ru/20210411/indiya-1727768768.html

В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:36

2021-04-11T13:36

2021-04-11T13:36

распространение коронавируса

чхаттисгарх

карнатака

дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны.Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 839 смертей, связанных с COVID-19.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 миллионов человек, продолжают лечение более 1,1 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тысяч человек.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 55,4 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 538 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.Ранее власти штата продлили ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок. Как сообщил накануне министр здравоохранения штата Раджеш Топе, власти рассматривают возможность введения карантина в случае увеличения числа заболевших.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (14 098), Уттар Прадеше (12 748), Дели (7 897) и Карнатаке (6 955).

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html

чхаттисгарх

карнатака

дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чхаттисгарх, карнатака, дели, индия, в мире