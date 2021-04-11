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В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:36
2021-04-11T13:36
2021-04-11T13:36
распространение коронавируса
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карнатака
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в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны.Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 839 смертей, связанных с COVID-19.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 миллионов человек, продолжают лечение более 1,1 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тысяч человек.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 55,4 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 538 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.Ранее власти штата продлили ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок. Как сообщил накануне министр здравоохранения штата Раджеш Топе, власти рассматривают возможность введения карантина в случае увеличения числа заболевших.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (14 098), Уттар Прадеше (12 748), Дели (7 897) и Карнатаке (6 955).
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чхаттисгарх, карнатака, дели, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости.
В Индии
152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны.
Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 839 смертей, связанных с COVID-19.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 миллионов человек, продолжают лечение более 1,1 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тысяч человек.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра
, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 55,4 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 538 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.
Ранее власти штата продлили ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок. Как сообщил накануне министр здравоохранения штата Раджеш Топе, власти рассматривают возможность введения карантина в случае увеличения числа заболевших.
Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе
(14 098), Уттар Прадеше (12 748), Дели
(7 897) и Карнатаке
(6 955).