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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/indiya-1727768768.html
В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:36
2021-04-11T13:36
распространение коронавируса
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карнатака
дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны.Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 839 смертей, связанных с COVID-19.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 миллионов человек, продолжают лечение более 1,1 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тысяч человек.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 55,4 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 538 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.Ранее власти штата продлили ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок. Как сообщил накануне министр здравоохранения штата Раджеш Топе, власти рассматривают возможность введения карантина в случае увеличения числа заболевших.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (14 098), Уттар Прадеше (12 748), Дели (7 897) и Карнатаке (6 955).
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чхаттисгарх, карнатака, дели, индия, в мире

В Индии впервые выявили более 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки

13:36 11.04.2021
 
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. В Индии 152 879 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает минздрав страны.
Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 839 смертей, связанных с COVID-19.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 миллионов человек, продолжают лечение более 1,1 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тысяч человек.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 55,4 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 538 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.
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Ранее власти штата продлили ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок. Как сообщил накануне министр здравоохранения штата Раджеш Топе, власти рассматривают возможность введения карантина в случае увеличения числа заболевших.
Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (14 098), Уттар Прадеше (12 748), Дели (7 897) и Карнатаке (6 955).
 
Распространение коронавирусаЧхаттисгархКарнатакаДелиИндияВ мире
 
 
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