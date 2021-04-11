https://ria.ru/20210411/gospitalizatsii-1727760706.html

В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки

За сутки в Москве госпитализировано 905 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:34

2021-04-11T11:34

2021-04-11T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 905 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1388 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 960 171. В Москве выявлено 2090 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 905 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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