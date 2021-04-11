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В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
За сутки в Москве госпитализировано 905 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:34
2021-04-11T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 905 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1388 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 960 171. В Москве выявлено 2090 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 905 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки

11:34 11.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 905 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 1388 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 960 171. В Москве выявлено 2090 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 905 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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