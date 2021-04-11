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В Госдуме ответили на требование министра обороны Германии
В Госдуме ответили на требование министра обороны Германии
Россия не обязана отчитываться перед другими странами за какие бы то ни было законные действия на своей территории, заявила РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:54
2021-04-11T15:54
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
елена панина
сергей рябков
дмитрий песков
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия не обязана отчитываться перед другими странами за какие бы то ни было законные действия на своей территории, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Ранее министр обороны Германии, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск.Депутат напомнила, что высшие должностные лица и официальные представители РФ уже многократно напоминали западным партнерам, что "Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед ними за какие бы ни было законные действия, осуществляемые на своей территории"."Если же структурам НАТО не хватает информации о нас, то винить в этом натовцы должны прежде всего самих себя. Договор по открытому небу, дававший возможность на законных основаниях проводить наблюдательные полеты (инспекции), разрушен по вине США. США вышли из ДОН, вынудили РФ сделать то же самое. Это произошло при (экс-президенте США Дональде) Трампе, а сейчас, при (президенте Джо) Байдене, США уничтожают даже гипотетическую возможность возвращения в договор, утилизируя предназначенные для инспекций летательные аппараты", - пояснила Панина.Она добавила, что "если европейским партнерам хочется большей "прозрачности" в таких вопросах, то пусть направляют претензии в адрес американского "старшего брата".Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.
https://ria.ru/20210411/obyasnenie-1727741629.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена панина, сергей рябков, дмитрий песков, германия, украина, в мире

В Госдуме ответили на требование министра обороны Германии

15:54 11.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия не обязана отчитываться перед другими странами за какие бы то ни было законные действия на своей территории, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Ранее министр обороны Германии, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск.
Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 04:31
Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск
Депутат напомнила, что высшие должностные лица и официальные представители РФ уже многократно напоминали западным партнерам, что "Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед ними за какие бы ни было законные действия, осуществляемые на своей территории".
"Если же структурам НАТО не хватает информации о нас, то винить в этом натовцы должны прежде всего самих себя. Договор по открытому небу, дававший возможность на законных основаниях проводить наблюдательные полеты (инспекции), разрушен по вине США. США вышли из ДОН, вынудили РФ сделать то же самое. Это произошло при (экс-президенте США Дональде) Трампе, а сейчас, при (президенте Джо) Байдене, США уничтожают даже гипотетическую возможность возвращения в договор, утилизируя предназначенные для инспекций летательные аппараты", - пояснила Панина.
Она добавила, что "если европейским партнерам хочется большей "прозрачности" в таких вопросах, то пусть направляют претензии в адрес американского "старшего брата".
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 14:28
В Кремле рассказал о разногласиях с Францией и Германией по Донбассу
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 13:43
В Госдуме ответили на призыв Европы ужесточить антироссийские санкции
 
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