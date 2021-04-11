Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210411/goroskop-1727582430.html
Астролог назвала знаки зодиака, которые чаще всех предают
Астролог назвала знаки зодиака, которые чаще всех предают
Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые чаще остальных становятся предателями, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T06:17
2021-04-11T06:17
стрелец
овен
близнецы
культура
знаки зодиака
астрология
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595913904_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_559b7bd9fceb76c70359b241653f1864.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые чаще остальных становятся предателями, сообщает Pinkvilla.По словам Самарпиты, таких людей не волнуют эмоции окружающих и уровень доверия к ним. Все, чего они хотят, — это предавать, подводить, вставлять нож в спину и высмеивать уязвимость тех, кому они причиняют боль и неприятности. Овнов нельзя назвать ненадежными людьми, поскольку они могут быть хорошими друзьями и поддерживать в трудную минуту, если это необходимо. Но когда дело доходит до выбора между другом или собой, представители этого знака обязательно выберут себя. Овны также не будут долго думать, если решат кому-то вонзить нож в спину.Близнецы двуличны. Они будут притворяться лучшим другом и делать все, чтобы им доверяли. Они вынуждают тех, кто находится с ними рядом, раскрывать свои слабые стороны. А затем, пользуются этим, когда собеседники меньше всего этого ожидают. Близнецы без колебаний идут на подлость, если это им выгодно.Львы амбициозные, целеустремленные, но при этом агрессивные люди. Они хотят для себя самого лучшего и пойдут на все, чтобы этого добиться. Даже если им придется предать. Стрельцы стремятся быть с теми, кто любит веселье и приключения. Однако если им надоест чье-то общество, то они спокойно предадут товарища или даже целую компанию, и отправятся на поиски новых "жертв". Для Стрельцов главная задача — наслаждаться жизнью, и им все равно, с кем они это будут делать.
https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html
https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html
https://ria.ru/20210404/roskosh-1603980961.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595913904_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_1057f49a7edbc925795e5e0996fe3769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрелец, овен, близнецы, знаки зодиака, астрология, стиль жизни, новости культуры

Астролог назвала знаки зодиака, которые чаще всех предают

06:17 11.04.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка рисует натальную карту
Девушка рисует натальную карту - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые чаще остальных становятся предателями, сообщает Pinkvilla.
По словам Самарпиты, таких людей не волнуют эмоции окружающих и уровень доверия к ним. Все, чего они хотят, — это предавать, подводить, вставлять нож в спину и высмеивать уязвимость тех, кому они причиняют боль и неприятности.
Девушка за столом - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 07:45Культура
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
Овнов нельзя назвать ненадежными людьми, поскольку они могут быть хорошими друзьями и поддерживать в трудную минуту, если это необходимо. Но когда дело доходит до выбора между другом или собой, представители этого знака обязательно выберут себя. Овны также не будут долго думать, если решат кому-то вонзить нож в спину.
Близнецы двуличны. Они будут притворяться лучшим другом и делать все, чтобы им доверяли. Они вынуждают тех, кто находится с ними рядом, раскрывать свои слабые стороны. А затем, пользуются этим, когда собеседники меньше всего этого ожидают. Близнецы без колебаний идут на подлость, если это им выгодно.
Молодая пара в ссоре - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 12:03Культура
Астролог назвала самые жесткие знаки зодиака
Львы амбициозные, целеустремленные, но при этом агрессивные люди. Они хотят для себя самого лучшего и пойдут на все, чтобы этого добиться. Даже если им придется предать.
Стрельцы стремятся быть с теми, кто любит веселье и приключения. Однако если им надоест чье-то общество, то они спокойно предадут товарища или даже целую компанию, и отправятся на поиски новых "жертв". Для Стрельцов главная задача — наслаждаться жизнью, и им все равно, с кем они это будут делать.
Пара на яхте - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 06:06Культура
Названы знаки зодиака, которые больше всех нуждаются в роскоши
 
Культурастрелецовенблизнецызнаки зодиакаастрологияСтиль жизниНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния