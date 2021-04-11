https://ria.ru/20210411/goroskop-1727582430.html

Астролог назвала знаки зодиака, которые чаще всех предают

Астролог назвала знаки зодиака, которые чаще всех предают

Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые чаще остальных становятся предателями, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T06:17

2021-04-11T06:17

2021-04-11T06:17

стрелец

овен

близнецы

культура

знаки зодиака

астрология

стиль жизни

новости культуры

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые чаще остальных становятся предателями, сообщает Pinkvilla.По словам Самарпиты, таких людей не волнуют эмоции окружающих и уровень доверия к ним. Все, чего они хотят, — это предавать, подводить, вставлять нож в спину и высмеивать уязвимость тех, кому они причиняют боль и неприятности. Овнов нельзя назвать ненадежными людьми, поскольку они могут быть хорошими друзьями и поддерживать в трудную минуту, если это необходимо. Но когда дело доходит до выбора между другом или собой, представители этого знака обязательно выберут себя. Овны также не будут долго думать, если решат кому-то вонзить нож в спину.Близнецы двуличны. Они будут притворяться лучшим другом и делать все, чтобы им доверяли. Они вынуждают тех, кто находится с ними рядом, раскрывать свои слабые стороны. А затем, пользуются этим, когда собеседники меньше всего этого ожидают. Близнецы без колебаний идут на подлость, если это им выгодно.Львы амбициозные, целеустремленные, но при этом агрессивные люди. Они хотят для себя самого лучшего и пойдут на все, чтобы этого добиться. Даже если им придется предать. Стрельцы стремятся быть с теми, кто любит веселье и приключения. Однако если им надоест чье-то общество, то они спокойно предадут товарища или даже целую компанию, и отправятся на поиски новых "жертв". Для Стрельцов главная задача — наслаждаться жизнью, и им все равно, с кем они это будут делать.

https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html

https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html

https://ria.ru/20210404/roskosh-1603980961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрелец, овен, близнецы, знаки зодиака, астрология, стиль жизни, новости культуры