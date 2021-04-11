https://ria.ru/20210411/gavayi-1727766412.html

На Гавайях вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере

На Гавайях вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере

Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в номере гостиницы в Гонолулу, постояльцев и сотрудников эвакуировали в безопасное место, полиция ведет с ним РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T12:58

2021-04-11T12:58

2021-04-11T17:40

гонолулу

гавайи

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727792997_0:10:3607:2039_1920x0_80_0_0_b8fc3017cd053a58412ed6a1389c79f8.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в номере гостиницы в Гонолулу, постояльцев и сотрудников эвакуировали в безопасное место, полиция ведет с ним переговоры, сообщает телеканал KITV со ссылкой на правоохранительные органы и отель."Сегодня вечером человек с огнестрельным оружием забаррикадировался в одном из номеров гостиницы Kahala. Наша охрана и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с прилежащей территории, все находятся в укрытии", — цитирует телеканал заявление гостиницы Kahala Hotel & Resort.Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщения о стрельбе около 17:40 по местному времени (6:40 мск). По данным представителя полиции Гонолулу Брайана Линча, неизвестный, находящийся в комнате на четвертом этаже гостиницы, выстрелил пять раз через дверь своего номера. В результате стрельбы никто не пострадал. Как уточнил Линч, подозреваемый находится в номере один. По предварительным данным, он может быть военнослужащим. Полиция в настоящее время ведет с ним переговоры.

https://ria.ru/20210126/operatsiya-1594637364.html

гонолулу

гавайи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонолулу, гавайи, в мире