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На Гавайях вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере
На Гавайях вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере
Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в номере гостиницы в Гонолулу, постояльцев и сотрудников эвакуировали в безопасное место, полиция ведет с ним РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:58
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гонолулу
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в номере гостиницы в Гонолулу, постояльцев и сотрудников эвакуировали в безопасное место, полиция ведет с ним переговоры, сообщает телеканал KITV со ссылкой на правоохранительные органы и отель."Сегодня вечером человек с огнестрельным оружием забаррикадировался в одном из номеров гостиницы Kahala. Наша охрана и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с прилежащей территории, все находятся в укрытии", — цитирует телеканал заявление гостиницы Kahala Hotel &amp; Resort.Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщения о стрельбе около 17:40 по местному времени (6:40 мск). По данным представителя полиции Гонолулу Брайана Линча, неизвестный, находящийся в комнате на четвертом этаже гостиницы, выстрелил пять раз через дверь своего номера. В результате стрельбы никто не пострадал. Как уточнил Линч, подозреваемый находится в номере один. По предварительным данным, он может быть военнослужащим. Полиция в настоящее время ведет с ним переговоры.
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гонолулу, гавайи, в мире

На Гавайях вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере

12:58 11.04.2021 (обновлено: 17:40 11.04.2021)
 
© REUTERS / Corey Funai Машины экстренных служб припаркованы у отеля Kahala Resort & Hotel в Гонолулу, Гавайи
Машины экстренных служб припаркованы у отеля Kahala Resort & Hotel в Гонолулу, Гавайи - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Corey Funai
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в номере гостиницы в Гонолулу, постояльцев и сотрудников эвакуировали в безопасное место, полиция ведет с ним переговоры, сообщает телеканал KITV со ссылкой на правоохранительные органы и отель.
"Сегодня вечером человек с огнестрельным оружием забаррикадировался в одном из номеров гостиницы Kahala. Наша охрана и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с прилежащей территории, все находятся в укрытии", — цитирует телеканал заявление гостиницы Kahala Hotel & Resort.
Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщения о стрельбе около 17:40 по местному времени (6:40 мск). По данным представителя полиции Гонолулу Брайана Линча, неизвестный, находящийся в комнате на четвертом этаже гостиницы, выстрелил пять раз через дверь своего номера. В результате стрельбы никто не пострадал. Как уточнил Линч, подозреваемый находится в номере один. По предварительным данным, он может быть военнослужащим. Полиция в настоящее время ведет с ним переговоры.
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