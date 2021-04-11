https://ria.ru/20210411/gagarin-1727772627.html

Дочь Гагарина рассказала о прогнозах Королева на первый полет в космос

Дочь Гагарина рассказала о прогнозах Королева на первый полет в космос

Советский главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев оценивал шансы Юрия Гагарина вернуться живым на Землю из первого космического полета в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:04

2021-04-11T14:04

2021-04-11T14:04

космос - риа наука

сергей королев

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Советский главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев оценивал шансы Юрия Гагарина вернуться живым на Землю из первого космического полета в 50%, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина."Сергей Павлович Королев считал, что шансов у Гагарина вернуться совсем не 100 (процентов), а 50 или меньше", - сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", в ходе которого рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По ее словам, количество ситуаций в космическом полете, когда Гагарин мог погибнуть, было очень большим.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут.

https://ria.ru/20210411/doch-gagarina-rasskazala-kakoe-kachestvo-pomoglo-emu-stat-kosmonavtom-1727769969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/gagarin-1727677916.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, сергей королев, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество