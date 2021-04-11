https://ria.ru/20210411/gagarin-1727772120.html

Дочь Гагарина рассказала, как космонавта встречали жители Индии

Дочь Гагарина рассказала, как космонавта встречали жители Индии

Жители Индии спускались 20 километров с гор, чтобы увидеть первого космонавта Юрия Гагарина после его космического полета, рассказала старшая дочь первого... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:59

2021-04-11T13:59

2021-04-11T13:59

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жители Индии спускались 20 километров с гор, чтобы увидеть первого космонавта Юрия Гагарина после его космического полета, рассказала старшая дочь первого космонавта планеты Елена Гагарина, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль"."Когда они (делегация во главе с Гагариным во время заграничных поездок - ред.) едут по Индии из Дели в Калькутту, на всем протяжении трассы стоят люди. И часто это люди, которые пришли из самых удаленных уголков. Иногда они с гор спускались 20 километров, чтобы увидеть Гагарина", - сказала она в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". В ходе интервью она рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По ее словам, отец "не мог не выйти из машины и не поговорить с ними".Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. После полета первый космонавт мира посетил около 30 стран.

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727771959.html

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727770839.html

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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество