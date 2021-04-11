Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/gagarin-1727768050.html
Дочь Гагарина рассказала, как ее отец чуть не погиб на охоте
Дочь Гагарина рассказала, как ее отец чуть не погиб на охоте
Юрий Гагарин однажды во время охоты чуть не стал жертвой рыси, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:23
2021-04-11T14:47
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
елена гагарина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604283708_154:305:2704:1739_1920x0_80_0_0_591292cceca5a7fbfd24891f8450274e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин однажды во время охоты чуть не стал жертвой рыси, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", старшая дочь первого космонавта планеты."Иногда на охоте случались и совершенно неожиданные случаи. У него была очень хорошая реакция, и однажды ему удалось избежать очень большой неприятности, потому что на охоте, во время одной из сложных долгих зимних охот, на него прыгнула рысь на спину. Только благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить", - сказала дочь космонавта в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". В ходе интервью она рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По ее словам, у Гагарин был меткий глаз и молниеносная реакция. Дочь рассказала, что охота была страстью для Гагарина, где он отдыхал только со своими друзьями."Он очень любил бродить по лесу, и это была не такая охота, как сейчас, на теплом лабазе поджидать кабана, которого гонят на вас. Это была нормальная охота, как в деревне, когда нужно было ходить по лесу, и нужно было искать зверя, нужно было тратить на это время. Иногда он с охоты приезжал без добычи", - рассказала Гагарина.
https://ria.ru/20210410/facebook-1727686908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604283708_143:274:2508:2048_1920x0_80_0_0_f04fd30eda2b0c28daf3edefc1fa5d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество

Дочь Гагарина рассказала, как ее отец чуть не погиб на охоте

13:23 11.04.2021 (обновлено: 14:47 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Валентин ЧерединцевЛетчики-космонавты СССР Юрий Гагарин и Владимир Комаров на охоте
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин и Владимир Комаров на охоте - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Валентин Черединцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин однажды во время охоты чуть не стал жертвой рыси, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", старшая дочь первого космонавта планеты.
"Иногда на охоте случались и совершенно неожиданные случаи. У него была очень хорошая реакция, и однажды ему удалось избежать очень большой неприятности, потому что на охоте, во время одной из сложных долгих зимних охот, на него прыгнула рысь на спину. Только благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить", - сказала дочь космонавта в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". В ходе интервью она рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.
По ее словам, у Гагарин был меткий глаз и молниеносная реакция. Дочь рассказала, что охота была страстью для Гагарина, где он отдыхал только со своими друзьями.
"Он очень любил бродить по лесу, и это была не такая охота, как сейчас, на теплом лабазе поджидать кабана, которого гонят на вас. Это была нормальная охота, как в деревне, когда нужно было ходить по лесу, и нужно было искать зверя, нужно было тратить на это время. Иногда он с охоты приезжал без добычи", - рассказала Гагарина.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 13:58
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина
 
Космос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Елена ГагаринаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
00:46Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина
Лента новостейМолния