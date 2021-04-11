https://ria.ru/20210411/gagarin-1727768050.html

Дочь Гагарина рассказала, как ее отец чуть не погиб на охоте

Дочь Гагарина рассказала, как ее отец чуть не погиб на охоте

Юрий Гагарин однажды во время охоты чуть не стал жертвой рыси, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:23

2021-04-11T13:23

2021-04-11T14:47

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин однажды во время охоты чуть не стал жертвой рыси, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", старшая дочь первого космонавта планеты."Иногда на охоте случались и совершенно неожиданные случаи. У него была очень хорошая реакция, и однажды ему удалось избежать очень большой неприятности, потому что на охоте, во время одной из сложных долгих зимних охот, на него прыгнула рысь на спину. Только благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить", - сказала дочь космонавта в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". В ходе интервью она рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По ее словам, у Гагарин был меткий глаз и молниеносная реакция. Дочь рассказала, что охота была страстью для Гагарина, где он отдыхал только со своими друзьями."Он очень любил бродить по лесу, и это была не такая охота, как сейчас, на теплом лабазе поджидать кабана, которого гонят на вас. Это была нормальная охота, как в деревне, когда нужно было ходить по лесу, и нужно было искать зверя, нужно было тратить на это время. Иногда он с охоты приезжал без добычи", - рассказала Гагарина.

https://ria.ru/20210410/facebook-1727686908.html

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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество