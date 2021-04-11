Ученый рассказал, чем грозит слив воды с аварийной "Фукусимы-1" в океан
06:37 11.04.2021 (обновлено: 07:19 11.04.2021)
© AP Photo / Noboru HashimtoРаботы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013
© AP Photo / Noboru Hashimto
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан даже после тщательной очистки может привести к накоплению радиоактивных изотопов в морских организмах, в том числе в рыбе, а впоследствии – и в организмах людей, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.
Ранее телеканал NHK сообщил, что правительство Японии может в начале следующей недели объявить о решении по утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" путем сброса ее в океан после тщательной очистки. Ориентировочным сроком начала сброса воды в океан источники телеканала назвали 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.
"Если воду сольют в тех местах, где морские воды хорошо перемешиваются, повышение фона будет малозаметно, но если ее сольют в тех местах, где течение идет к нашему побережью, то изотопы попадут в рыбу – у нее они накапливаются в костях, мясе. Люди по всей нашей стране будут ее употреблять, и мы можем заметить на себе следы этого. Поэтому ничего хорошо в том, что они сольют воду, нет", - сказал Раков.
По его словам, воду с "Фукусимы" невозможно очистить полностью от радиоактивного загрязнения.
"Это изотопы атомов. Как воду ни чистить, в любом случае изотоп присутствует. В природе есть углерод C12 и C14. Как из разделить? Можно только зафиксировать с помощью счетчика Гейгера, а разделить, выделить отдельно С14 и С12 невозможно... Также уран, торий - более серьёзные радиоактивные элементы, они утилизируются организмом", - отметил ученый.
Он рассказал, что отдельные короткоживущие изотопы уже могли исчезнуть после ЧП на "Фукусиме", например, радиоактивный йод, а есть те, которые распадаются десятки и сотни тысяч лет.
"От них избавиться никак нельзя. Они будут всю жизнь существовать в тех концентрациях, которые получились от ядерных реакций на атомных электростанциях", - уточнил Раков. Также он отметил, что для множества морских организмов ситуацию не облегчает тот факт, что воду планируется очистить до соответствия международным нормам.
"Нормативы не обоснованы, потому что для кого-то нормой считается одна концентрация, для кого-то - совершенно другая. Организмы разные. Может это для человека норма, а для осьминога - нет, или, например, для китов достаточно небольшой дозы, чтобы они погибли. Нормативы для океана, для отдельных животных, которых миллионы, не разработаны", - отметил собеседник.
Он также рассказал, что если воду будут сливать напротив "Фукусимы", то отходы будут разноситься течением Куросио, которое идет с юга на север и за Фукусимой, не доходя Сангарского пролива, сворачивает в восточном направлении в сторону Америки, и дальше, разбавляясь, омывает Америку.
"Если будут сливать севернее, где течение Оясио идет у Курильских островов и затрагивает Хоккайдо, то также может затронуть и наше побережье, потому что часть Оясио попадает через Курильский пролив в Охотское море. И здесь уже рыба, которая обитает в Охотском море, может "вкусить" все эти отходы. Если сольют в центральной части Тихого океана, то загрязнение может попасть и в южное полушарие. В любом случае, в Мировом океане система течений такова, что, где бы ни сливали, через многие годы загрязнения распространяются настолько широко, что оказываются практически в любом месте", - отметил ученый.
Он привел в пример Владивосток и Находку, где уже давно были зафиксированы следы бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, так как в Японское море в 1945 году попала часть радиационных отходов. В том числе последствия были зафиксированы и в США, отметил Раков.
В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.