https://ria.ru/20210411/eliseevskiy-1603612958.html

Скромное обаяние роскоши: старейший московский гастроном "Елисеевский"

Скромное обаяние роскоши: старейший московский гастроном "Елисеевский"

В Москве закрывается легендарный гастроном "Елисеевский", который проработал на Тверской улице более века. История одного из самых красивых магазинов столицы —... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:00

2021-04-11T09:00

2021-04-11T08:08

гастроном «елисеевский»

тверская улица

магазин

коммерческая недвижимость

москва

фото

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В Москве закрывается легендарный гастроном "Елисеевский", который проработал на Тверской улице более века. История одного из самых красивых магазинов столицы — в фотоленте Ria.ru.

тверская улица

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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