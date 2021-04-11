Скромное обаяние роскоши: старейший московский гастроном "Елисеевский"
Проблемы у магазина возникли, когда управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение. Теперь гастроному со 120-летней историей грозит исчезновение.
Проблемы у магазина возникли, когда управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение. Теперь гастроному со 120-летней историей грозит исчезновение.
"Магазин Елисеева и погреб русских и иностранных вин" был открыт на углу Тверской улицы и Козицкого переулка купцом Григорием Елисеевым в 1901 году.
"Магазин Елисеева и погреб русских и иностранных вин" был открыт на углу Тверской улицы и Козицкого переулка купцом Григорием Елисеевым в 1901 году.
Удивление — вот, пожалуй, главное, что испытывали покупатели. Поражали не только интерьеры, но и ассортимент, и качество товаров.
Удивление — вот, пожалуй, главное, что испытывали покупатели. Поражали не только интерьеры, но и ассортимент, и качество товаров.
Оливковое масло, французские трюфели, остендские устрицы, отечественные икра, балыки из белой и осетровой рыбы, окорока — чего здесь только не было. Автор книги "Москва и москвичи" Гиляровский в шутку называл гастроном "храмом обжорства".
Оливковое масло, французские трюфели, остендские устрицы, отечественные икра, балыки из белой и осетровой рыбы, окорока — чего здесь только не было. Автор книги "Москва и москвичи" Гиляровский в шутку называл гастроном "храмом обжорства".
Чтобы создать свой магазин, Елисеев распорядился полностью реконструировать старинный особняк в центре Москвы, где некогда располагался салон княгини Волконской и бывал Пушкин.
Чтобы создать свой магазин, Елисеев распорядился полностью реконструировать старинный особняк в центре Москвы, где некогда располагался салон княгини Волконской и бывал Пушкин.
Здание №14 по Тверской улице было построено во второй половине XVIII века по проекту архитектора Казакова и принадлежало вдове статс-секретаря Екатерины II Козицкого.
Здание №14 по Тверской улице было построено во второй половине XVIII века по проекту архитектора Казакова и принадлежало вдове статс-секретаря Екатерины II Козицкого.
Снаружи дом выглядел как трехэтажный, однако внутри было создано единое торговое пространство с высоким потолком.
Снаружи дом выглядел как трехэтажный, однако внутри было создано единое торговое пространство с высоким потолком.
За свою жизнь Елисеевский" претерпел немало изменений.
После революции купец Елисеев эмигрировал, магазин национализировали и переименовали в "Гастроном №1".
После революции купец Елисеев эмигрировал, магазин национализировали и переименовали в "Гастроном №1".
Однако новое название в народе не прижилось, магазин по-прежнему называли Елисеевским и считали его символом Москвы.
Однако новое название в народе не прижилось, магазин по-прежнему называли Елисеевским и считали его символом Москвы.
Посмотреть на великолепный магазин и купить дефицитные продукты приезжали со всей страны.
Посмотреть на великолепный магазин и купить дефицитные продукты приезжали со всей страны.
В начале 2000-х в Елисеевский пережил масштабную реставрацию. Магазин восстановили по эскизам Григория Елисеева.
В начале 2000-х в Елисеевский пережил масштабную реставрацию. Магазин восстановили по эскизам Григория Елисеева.
В 2005 году Елисеевский перешел под управление розничной сети "Алые паруса". Изменился ассортимент, появились новые корпоративные стандарты.
В 2005 году Елисеевский перешел под управление розничной сети "Алые паруса". Изменился ассортимент, появились новые корпоративные стандарты.
Тем не менее магазин остался местом, где можно ощутить дух старой Москвы.
Тем не менее магазин остался местом, где можно ощутить дух старой Москвы.
Сейчас помещение магазина принадлежит городу, но его фактическим собственником выступает ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности заключить договор с новой управляющей компанией нельзя.
Сейчас помещение магазина принадлежит городу, но его фактическим собственником выступает ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности заключить договор с новой управляющей компанией нельзя.