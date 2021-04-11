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Скромное обаяние роскоши: старейший московский гастроном "Елисеевский"
Скромное обаяние роскоши: старейший московский гастроном "Елисеевский"
В Москве закрывается легендарный гастроном "Елисеевский", который проработал на Тверской улице более века. История одного из самых красивых магазинов столицы —... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:00
2021-04-11T08:08
гастроном «елисеевский»
тверская улица
магазин
коммерческая недвижимость
москва
фото
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В Москве закрывается легендарный гастроном "Елисеевский", который проработал на Тверской улице более века. История одного из самых красивых магазинов столицы — в фотоленте Ria.ru.
тверская улица
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гастроном «елисеевский», тверская улица, магазин, коммерческая недвижимость, москва, фото, фото

Скромное обаяние роскоши: старейший московский гастроном "Елисеевский"

09:00 11.04.2021
 
Читать ria.ru в
В Москве закрывается легендарный гастроном "Елисеевский", который проработал на Тверской улице более века. История одного из самых красивых магазинов столицы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Проблемы у магазина возникли, когда управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение. Теперь гастроному со 120-летней историей грозит исчезновение.

Ассортимент знаменитого Елисеевского магазина, открытого в Москве после реставрации,
1 из 15

Проблемы у магазина возникли, когда управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение. Теперь гастроному со 120-летней историей грозит исчезновение.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
CC0 / Public Domain / Karl Fischer /

"Магазин Елисеева и погреб русских и иностранных вин" был открыт на углу Тверской улицы и Козицкого переулка купцом Григорием Елисеевым в 1901 году.

Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. Отправка товаров из внутреннего двора
2 из 15

"Магазин Елисеева и погреб русских и иностранных вин" был открыт на углу Тверской улицы и Козицкого переулка купцом Григорием Елисеевым в 1901 году.

CC0 / Public Domain / Karl Fischer /
CC0 / Public Domain / Karl Fischer /

Удивление — вот, пожалуй, главное, что испытывали покупатели. Поражали не только интерьеры, но и ассортимент, и качество товаров.

Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. Отдел хрусталя Баккара
3 из 15

Удивление — вот, пожалуй, главное, что испытывали покупатели. Поражали не только интерьеры, но и ассортимент, и качество товаров.

CC0 / Public Domain / Karl Fischer /
CC0 / Public Domain / Karl Fischer /

Оливковое масло, французские трюфели, остендские устрицы, отечественные икра, балыки из белой и осетровой рыбы, окорока — чего здесь только не было. Автор книги "Москва и москвичи" Гиляровский в шутку называл гастроном "храмом обжорства".

Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. Цех обработки фруктов
4 из 15

Оливковое масло, французские трюфели, остендские устрицы, отечественные икра, балыки из белой и осетровой рыбы, окорока — чего здесь только не было. Автор книги "Москва и москвичи" Гиляровский в шутку называл гастроном "храмом обжорства".

CC0 / Public Domain / Karl Fischer /
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Чтобы создать свой магазин, Елисеев распорядился полностью реконструировать старинный особняк в центре Москвы, где некогда располагался салон княгини Волконской и бывал Пушкин.

Интерьер столичного гастронома № 1 (Елисеевского) после реконструкции. Магазин готовится к церемонии открытия после завершения реставрационных работ
5 из 15

Чтобы создать свой магазин, Елисеев распорядился полностью реконструировать старинный особняк в центре Москвы, где некогда располагался салон княгини Волконской и бывал Пушкин.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Михаил Дмитриев

Здание №14 по Тверской улице было построено во второй половине XVIII века по проекту архитектора Казакова и принадлежало вдове статс-секретаря Екатерины II Козицкого.

В отделе овощи-фрукты гастронома № 1 (Елисеевский)
6 из 15

Здание №14 по Тверской улице было построено во второй половине XVIII века по проекту архитектора Казакова и принадлежало вдове статс-секретаря Екатерины II Козицкого.

© РИА Новости / Михаил Дмитриев
© РИА Новости / Борис Приходько

Снаружи дом выглядел как трехэтажный, однако внутри было создано единое торговое пространство с высоким потолком.

Елисеевский гастроном № 1 на Тверской улице, построенный в конеце XVIII века архитектором Михаилом Матвеевичем Казаковым
7 из 15

Снаружи дом выглядел как трехэтажный, однако внутри было создано единое торговое пространство с высоким потолком.

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

За свою жизнь Елисеевский" претерпел немало изменений.

Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве
8 из 15

За свою жизнь Елисеевский" претерпел немало изменений.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После революции купец Елисеев эмигрировал, магазин национализировали и переименовали в "Гастроном №1".

Сотрудники в магазине Елисеевский в Москве.
9 из 15

После революции купец Елисеев эмигрировал, магазин национализировали и переименовали в "Гастроном №1".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Однако новое название в народе не прижилось, магазин по-прежнему называли Елисеевским и считали его символом Москвы.

Продажа сувениров в магазине Елисеевский в Москве
10 из 15

Однако новое название в народе не прижилось, магазин по-прежнему называли Елисеевским и считали его символом Москвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посмотреть на великолепный магазин и купить дефицитные продукты приезжали со всей страны.

Торговый зал гастронома Елисеевский на Тверской улице в Москве
11 из 15

Посмотреть на великолепный магазин и купить дефицитные продукты приезжали со всей страны.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Федоренко

В начале 2000-х в Елисеевский пережил масштабную реставрацию. Магазин восстановили по эскизам Григория Елисеева.

Здание магазина Елисеевский на Тверской улице в Москве
12 из 15

В начале 2000-х в Елисеевский пережил масштабную реставрацию. Магазин восстановили по эскизам Григория Елисеева.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В 2005 году Елисеевский перешел под управление розничной сети "Алые паруса". Изменился ассортимент, появились новые корпоративные стандарты.

Покупатели в магазине Елисеевский в Москве
13 из 15

В 2005 году Елисеевский перешел под управление розничной сети "Алые паруса". Изменился ассортимент, появились новые корпоративные стандарты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тем не менее магазин остался местом, где можно ощутить дух старой Москвы.

Покупатели в магазине Елисеевский в Москве
14 из 15

Тем не менее магазин остался местом, где можно ощутить дух старой Москвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сейчас помещение магазина принадлежит городу, но его фактическим собственником выступает ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности заключить договор с новой управляющей компанией нельзя.

Торговый зал гастронома Елисеевский на Тверской улице в Москве
15 из 15

Сейчас помещение магазина принадлежит городу, но его фактическим собственником выступает ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности заключить договор с новой управляющей компанией нельзя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
Гастроном «Елисеевский»Тверская улицаМагазинКоммерческая недвижимостьМоскваФото
 
 
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