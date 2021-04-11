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Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян

Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян

Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе, выразив мнение, что многие из них "вызывают шок" у иностранцев. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T01:22

2021-04-11T01:22

2021-04-11T01:22

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе, выразив мнение, что многие из них "вызывают шок" у иностранцев. По его словам, мясо в России гораздо популярнее, чем в Китае, при этом способы его приготовления и употребления могут вызвать шок. Как пишет блогер, русский шашлык совершенно не похож на китайские шашлычки. "Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах", - отмечает он.Пользователь портала также рассказал о сале, от которого "ком в горле встает", в то время как в России оно является "прекрасным лакомством", и о том, что жители Крайнего севера предпочитают употреблять оленину."После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут "воинственным народом". Ведь это действительно так!" – заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/super-1727238350.html

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россия, китай, в мире