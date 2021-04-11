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Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе, выразив мнение, что многие из них "вызывают шок" у иностранцев. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T01:22
2021-04-11T01:22
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе, выразив мнение, что многие из них "вызывают шок" у иностранцев. По его словам, мясо в России гораздо популярнее, чем в Китае, при этом способы его приготовления и употребления могут вызвать шок. Как пишет блогер, русский шашлык совершенно не похож на китайские шашлычки. "Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах", - отмечает он.Пользователь портала также рассказал о сале, от которого "ком в горле встает", в то время как в России оно является "прекрасным лакомством", и о том, что жители Крайнего севера предпочитают употреблять оленину."После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут "воинственным народом". Ведь это действительно так!" – заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, китай, в мире

Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян

01:22 11.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПриготовление шашлыка
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе, выразив мнение, что многие из них "вызывают шок" у иностранцев.
По его словам, мясо в России гораздо популярнее, чем в Китае, при этом способы его приготовления и употребления могут вызвать шок. Как пишет блогер, русский шашлык совершенно не похож на китайские шашлычки.
"Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах", - отмечает он.
Пользователь портала также рассказал о сале, от которого "ком в горле встает", в то время как в России оно является "прекрасным лакомством", и о том, что жители Крайнего севера предпочитают употреблять оленину.
"После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут "воинственным народом". Ведь это действительно так!" – заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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