https://ria.ru/20210411/dtp-1727817138.html

Вероятным виновником ДТП на Кутузовском проспекте был водитель каршеринга

Вероятным виновником ДТП на Кутузовском проспекте был водитель каршеринга

Водитель машины каршеринга, выехавший на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве и попавший в ДТП, госпитализирован, сообщает дептранс столицы в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T22:56

2021-04-11T22:56

2021-04-11T22:56

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водитель машины каршеринга, выехавший на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве и попавший в ДТП, госпитализирован, сообщает дептранс столицы в Telegram.ДТП произошло вечером в воскресенье у дома 1Б: столкнулись две машины, после инцидента на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти, движение в центр затруднено."По предварительной информации, виновный в ДТП - 29-летний водитель каршеринга. Он выехал на встречку, сейчас его госпитализировали", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас занята только крайняя правая полоса общественного транспорта. Движение в сторону центра идет по пяти полосам.Это уже второе серьезное ДТП на Кутузовском проспекте в воскресенье: утром у дома 22 в столкновении трех легковых авто пострадал один человек.

https://ria.ru/20210403/dtp-1604114586.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия