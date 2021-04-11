https://ria.ru/20210411/dtp-1727817138.html
Вероятным виновником ДТП на Кутузовском проспекте был водитель каршеринга
Вероятным виновником ДТП на Кутузовском проспекте был водитель каршеринга
Водитель машины каршеринга, выехавший на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве и попавший в ДТП, госпитализирован, сообщает дептранс столицы в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T22:56
2021-04-11T22:56
2021-04-11T22:56
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водитель машины каршеринга, выехавший на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве и попавший в ДТП, госпитализирован, сообщает дептранс столицы в Telegram.ДТП произошло вечером в воскресенье у дома 1Б: столкнулись две машины, после инцидента на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти, движение в центр затруднено."По предварительной информации, виновный в ДТП - 29-летний водитель каршеринга. Он выехал на встречку, сейчас его госпитализировали", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас занята только крайняя правая полоса общественного транспорта. Движение в сторону центра идет по пяти полосам.Это уже второе серьезное ДТП на Кутузовском проспекте в воскресенье: утром у дома 22 в столкновении трех легковых авто пострадал один человек.
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москва, происшествия
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Водитель машины каршеринга, выехавший на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве и попавший в ДТП, госпитализирован, сообщает дептранс столицы в Telegram
.
ДТП произошло вечером в воскресенье у дома 1Б: столкнулись две машины, после инцидента на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти, движение в центр затруднено.
"По предварительной информации, виновный в ДТП - 29-летний водитель каршеринга. Он выехал на встречку, сейчас его госпитализировали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас занята только крайняя правая полоса общественного транспорта. Движение в сторону центра идет по пяти полосам.
Это уже второе серьезное ДТП на Кутузовском проспекте в воскресенье: утром у дома 22 в столкновении трех легковых авто пострадал один человек.