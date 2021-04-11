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На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей
На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей
На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты. РИА Новости, 11.04.2021
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москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты."Движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра, в сторону области — на 1,5 километра", — сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Детали произошедшего уточняются.
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москва, происшествия

На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей

21:39 11.04.2021 (обновлено: 23:20 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой медицинской помощи в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты.
"Движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра, в сторону области — на 1,5 километра", — сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Детали произошедшего уточняются.
 
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