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На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей
На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей
На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:39
2021-04-11T21:39
2021-04-11T23:20
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты."Движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра, в сторону области — на 1,5 километра", — сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Детали произошедшего уточняются.
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москва, происшествия