https://ria.ru/20210411/dtp-1727812017.html

На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей

На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей

На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T21:39

2021-04-11T21:39

2021-04-11T23:20

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей, четыре полосы из пяти перекрыты."Движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра, в сторону области — на 1,5 километра", — сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Детали произошедшего уточняются.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия