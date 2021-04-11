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В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:35
2021-04-11T21:35
угибдд
кабардино-балкарская республика (кбр)
прохладненский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД."Около 15.00 мск в воскресенье на 32-м километре автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, 26-летний житель Северной Осетии, управляя автомашиной ВАЗ-21140, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной "Лада-Веста" под управлением 44-летнего жителя Дагестана", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа и два его пассажира - 34-летняя женщина и шестилетний мальчик - погибли, водитель второй автомашины госпитализирован в больницу с различными травмами."Причины и обстоятельства происшествия выясняются, следственно-оперативной группой проводится расследование", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210404/kuban-1604163171.html
прохладненский район
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угибдд, кабардино-балкарская республика (кбр), прохладненский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

21:35 11.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.
"Около 15.00 мск в воскресенье на 32-м километре автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, 26-летний житель Северной Осетии, управляя автомашиной ВАЗ-21140, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной "Лада-Веста" под управлением 44-летнего жителя Дагестана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа и два его пассажира - 34-летняя женщина и шестилетний мальчик - погибли, водитель второй автомашины госпитализирован в больницу с различными травмами.
"Причины и обстоятельства происшествия выясняются, следственно-оперативной группой проводится расследование", - отмечает ведомство.
На месте ДТП в станице Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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УГИБДДКабардино-Балкарская Республика (КБР)Прохладненский районПроисшествия
 
 
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