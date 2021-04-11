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В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Три гражданина РФ, пострадавших в субботу в ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице, угрозы для их жизни нет, говорится в сообщении посольства РФ в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:23
2021-04-11T12:30
конья (провинция)
анталья (провинция)
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Три гражданина РФ, пострадавших в субботу в ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице, угрозы для их жизни нет, говорится в сообщении посольства РФ в Анкаре.Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."По ситуации на утро 11 апреля всем российским гражданам, пострадавшим в результате произошедшего вчера утром на трассе Конья – Аксарай ДТП, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи."Сотрудники посольства России в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медицинская помощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП. Туроператором организовывается транспортировка основной группы туристов в Анталью по месту отдыха", - сообщило посольство.Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину, добавили в российской дипмиссии.
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727731801.html
конья (провинция)
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россия
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конья (провинция), анталья (провинция), россия, турция, в мире

В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

12:23 11.04.2021 (обновлено: 12:30 11.04.2021)
 
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Три гражданина РФ, пострадавших в субботу в ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице, угрозы для их жизни нет, говорится в сообщении посольства РФ в Анкаре.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.
"По ситуации на утро 11 апреля всем российским гражданам, пострадавшим в результате произошедшего вчера утром на трассе Конья – Аксарай ДТП, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Муж погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыл обстоятельства трагедии
"Сотрудники посольства России в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медицинская помощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП. Туроператором организовывается транспортировка основной группы туристов в Анталью по месту отдыха", - сообщило посольство.
Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину, добавили в российской дипмиссии.
 
Конья (провинция)Анталья (провинция)РоссияТурцияВ мире
 
 
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