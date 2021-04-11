https://ria.ru/20210411/dtp-1727761000.html

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:36

2021-04-11T11:36

2021-04-11T11:38

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сегодня примерно 10.10 в районе дома 22 по Кутузовскому проспекту произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что один человек пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия