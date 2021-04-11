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В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:36
2021-04-11T11:36
2021-04-11T11:38
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сегодня примерно 10.10 в районе дома 22 по Кутузовскому проспекту произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что один человек пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.
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авто, москва, происшествия