https://ria.ru/20210411/donbass-1727770189.html

Москва не будет безучастной к русскоговорящим в Донбассе, заявил Песков

Москва не будет безучастной к русскоговорящим в Донбассе, заявил Песков

Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:42

2021-04-11T13:42

2021-04-11T13:42

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

дмитрий песков

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210411/rebenok-1727767542.html

россия

донбасс

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, украина