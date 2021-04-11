Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210411/dolgoletie-1727737428.html
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T00:42
2021-04-11T06:19
наука
долголетие
весь мир
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156273/17/1562731779_0:115:1500:959_1920x0_80_0_0_1fe26fe722e703d7131721cfdaedeeb0.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция.Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.Ранее американские ученые назвали четыре привычки, позволяющие увеличить продолжительность жизни на десять лет.Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми. Необходимо также снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Кроме того, следует отказаться от употребления алкоголя и курения.
https://ria.ru/20200729/1575070306.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156273/17/1562731779_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_a54ccedf738f57984ecb8aa521fc561d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
долголетие, весь мир, алкоголь

Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет

00:42 11.04.2021 (обновлено: 06:19 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовПожилой мужчина на прогулке в парке
Пожилой мужчина на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция.
Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.
Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.
Ранее американские ученые назвали четыре привычки, позволяющие увеличить продолжительность жизни на десять лет.
106 лет исполнилось старейшей жительнице Симферопольского района Крыма Агафье Дьячковой - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 08:00Наука
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми. Необходимо также снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Кроме того, следует отказаться от употребления алкоголя и курения.
 
НаукадолголетиеВесь мирАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния