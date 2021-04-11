https://ria.ru/20210411/dolgoletie-1727737428.html
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T00:42
2021-04-11T00:42
2021-04-11T06:19
наука
долголетие
весь мир
алкоголь
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция.Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.Ранее американские ученые назвали четыре привычки, позволяющие увеличить продолжительность жизни на десять лет.Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми. Необходимо также снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Кроме того, следует отказаться от употребления алкоголя и курения.
https://ria.ru/20200729/1575070306.html
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РИА Новости
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долголетие, весь мир, алкоголь
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Отказ от употребления алкоголя
способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express
со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция
.
Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании
, Финляндии
и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.
Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.
Ранее американские ученые назвали четыре привычки, позволяющие увеличить продолжительность жизни на десять лет.
Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми. Необходимо также снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Кроме того, следует отказаться от употребления алкоголя и курения.