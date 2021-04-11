https://ria.ru/20210411/doch-gagarina-rasskazala-kakoe-kachestvo-pomoglo-emu-stat-kosmonavtom-1727769969.html

Дочь Гагарина рассказала, какое качество помогло ему стать космонавтом

Дочь Гагарина рассказала, какое качество помогло ему стать космонавтом

Одним из важных качеств, которое помогло Юрию Гагарину стать космонавтом, было умение одинаково внимательно работать в любое время дня и быстро восстанавливать... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:39

2021-04-11T13:39

2021-04-11T17:28

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Одним из важных качеств, которое помогло Юрию Гагарину стать космонавтом, было умение одинаково внимательно работать в любое время дня и быстро восстанавливать силы, рассказала его дочь Елена Гагарина."У него была одинаковая работоспособность и днем, и ночью. Ему неважно было, какое время суток, ему нужно работать", — сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". По ее словам, такое качество встречается у немногих людей.Дочь первого космонавта планеты отметила, что эта способность оказалась важной при подготовке к полету и во время него — важно, чтобы "у человека были реакции одинаковые и в дневное, и в вечернее время суток".Гагарина рассказала о малоизвестных эпизодах жизни отца по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.Как заявила дочь космонавта, Юрий Гагарин никогда не пользовался будильником, а проснуться в нужное время ему помогали "внутренние часы". Кроме того, если он сильно устал днем, ему хватало всего 40 минут сна. После такого короткого отдыха космонавт мог дальше идти на "работу, совещания, мероприятия".

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727769611.html

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727768050.html

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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество