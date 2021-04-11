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Названо "золотое правило" любой диеты
Названо "золотое правило" любой диеты
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в беседе со "Звездой" о "золотом правиле" любой диеты. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T02:11
2021-04-11T02:11
2021-04-11T02:11
михаил гинзбург
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в беседе со "Звездой" о "золотом правиле" любой диеты.По его словам, оно заключается в умеренности в еде и физической активности. "Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры", - объяснил Гинзбург.Он отметил, что тем, кто старше 40 лет, нужно обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность. "Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет", - предупредил диетолог.При этом он добавил, что в ежедневном рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а его самого здоровым и энергичным.
https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html
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михаил гинзбург, здоровье, общество
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости.
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург
рассказал в беседе со "Звездой
" о "золотом правиле" любой диеты.
По его словам, оно заключается в умеренности в еде и физической активности. "Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры", - объяснил Гинзбург.
Он отметил, что тем, кто старше 40 лет, нужно обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность.
"Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет", - предупредил диетолог.
При этом он добавил, что в ежедневном рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а его самого здоровым и энергичным.