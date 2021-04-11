https://ria.ru/20210411/dieta-1727739871.html

Названо "золотое правило" любой диеты

Названо "золотое правило" любой диеты

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в беседе со "Звездой" о "золотом правиле" любой диеты. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T02:11

2021-04-11T02:11

2021-04-11T02:11

михаил гинзбург

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596554226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b735650e99925944209bd3bdbb521d01.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в беседе со "Звездой" о "золотом правиле" любой диеты.По его словам, оно заключается в умеренности в еде и физической активности. "Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры", - объяснил Гинзбург.Он отметил, что тем, кто старше 40 лет, нужно обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность. "Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет", - предупредил диетолог.При этом он добавил, что в ежедневном рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а его самого здоровым и энергичным.

https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, здоровье, общество