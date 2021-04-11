Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Более 700 райдеров в купальных костюмах совершили спуск на лыжах и сноубордах во время высокогорного карнавала BoogelWoogel
Более 700 райдеров в купальных костюмах совершили спуск на лыжах и сноубордах во время высокогорного карнавала BoogelWoogel
Райдерам не помешала пасмурная погода и туман: во время спуска температура в горах была плюс восемь градусов
Райдерам не помешала пасмурная погода и туман: во время спуска температура в горах была плюс восемь градусов
Зона старта находилась на высоте 1170 метров
Открыл рекордный спуск первый в мире горнолыжный оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band
Открыл рекордный спуск первый в мире горнолыжный оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band
Следом за оркестром стартовал рекордный спуск на лыжах и сноубордах в купальниках
Следом за оркестром стартовал рекордный спуск на лыжах и сноубордах в купальниках
В этом году впервые проходил и онлайн-спуск горнолыжников в купальных костюмах
В этом году впервые проходил и онлайн-спуск горнолыжников в купальных костюмах
В нем участвовали райдеры, которые не смогли по разным причинам приехать на курорт
В нем участвовали райдеры, которые не смогли по разным причинам приехать на курорт
Организаторы фестиваля разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира
Организаторы фестиваля разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира
В итоге к онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России
В итоге к онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России
По словам организаторов, такой формат может стать новым "айти-горнолыжным рекордом"
По словам организаторов, такой формат может стать новым "айти-горнолыжным рекордом"
BoogelWoogel проводят на курорте "Роза Хутор" с 2016 года.
BoogelWoogel проводят на курорте "Роза Хутор" с 2016 года.
Ежегодно более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках. Цель — не только весело провести время, но и установить рекорд Гиннеса
Ежегодно более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках. Цель — не только весело провести время, но и установить рекорд Гиннеса