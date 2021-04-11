https://ria.ru/20210411/bugelvugel-1727751775.html

Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи

Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи

О том, как прошел пятый BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор", — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:31

2021-04-11T14:31

2021-04-11T14:32

роза хутор

сочи

фото

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О том, как прошел пятый BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор", — в фотоленте РИА Новости.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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