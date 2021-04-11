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Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
О том, как прошел пятый BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор", — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021
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роза хутор
сочи
фото
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О том, как прошел пятый BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор", — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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роза хутор, сочи, фото, фото

Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи

14:31 11.04.2021 (обновлено: 14:32 11.04.2021)
 
Читать ria.ru в
О том, как прошел пятый BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Более 700 райдеров в купальных костюмах совершили спуск на лыжах и сноубордах во время высокогорного карнавала BoogelWoogel

Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках
1 из 12

Более 700 райдеров в купальных костюмах совершили спуск на лыжах и сноубордах во время высокогорного карнавала BoogelWoogel

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Райдерам не помешала пасмурная погода и туман: во время спуска температура в горах была плюс восемь градусов

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
2 из 12

Райдерам не помешала пасмурная погода и туман: во время спуска температура в горах была плюс восемь градусов

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Зона старта находилась на высоте 1170 метров

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
3 из 12

Зона старта находилась на высоте 1170 метров

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Открыл рекордный спуск первый в мире горнолыжный оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
4 из 12

Открыл рекордный спуск первый в мире горнолыжный оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Следом за оркестром стартовал рекордный спуск на лыжах и сноубордах в купальниках

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
5 из 12

Следом за оркестром стартовал рекордный спуск на лыжах и сноубордах в купальниках

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В этом году впервые проходил и онлайн-спуск горнолыжников в купальных костюмах

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
6 из 12

В этом году впервые проходил и онлайн-спуск горнолыжников в купальных костюмах

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В нем участвовали райдеры, которые не смогли по разным причинам приехать на курорт

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
7 из 12

В нем участвовали райдеры, которые не смогли по разным причинам приехать на курорт

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Организаторы фестиваля разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
8 из 12

Организаторы фестиваля разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В итоге к онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
9 из 12

В итоге к онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев

По словам организаторов, такой формат может стать новым "айти-горнолыжным рекордом"

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
10 из 12

По словам организаторов, такой формат может стать новым "айти-горнолыжным рекордом"

© РИА Новости / Артур Лебедев
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

BoogelWoogel проводят на курорте "Роза Хутор" с 2016 года.

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
11 из 12

BoogelWoogel проводят на курорте "Роза Хутор" с 2016 года.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Ежегодно более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках. Цель — не только весело провести время, но и установить рекорд Гиннеса

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
12 из 12

Ежегодно более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках. Цель — не только весело провести время, но и установить рекорд Гиннеса

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Роза ХуторСочиФото
 
 
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