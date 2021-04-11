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В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:42
2021-04-11T10:42
ситуация в днр и лнр
бтр-4
донбасс
луганская народная республика
бмп-2
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю выявила 17 единиц вооружения и техники в населенных пунктах, подконтрольных Киеву."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых бронированных машин в жилом районе Новозвановки, трех БМП-2 в населенном пункте Нижнее и два БТР-4 в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, бтр-4, донбасс, луганская народная республика, бмп-2, украина, в мире

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

10:42 11.04.2021
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю выявила 17 единиц вооружения и техники в населенных пунктах, подконтрольных Киеву.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых бронированных машин в жилом районе Новозвановки, трех БМП-2 в населенном пункте Нижнее и два БТР-4 в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРБТР-4ДонбассЛуганская Народная РеспубликаБМП-2УкраинаВ мире
 
 
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