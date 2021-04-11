https://ria.ru/20210411/bronetekhnika-1727756863.html

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:42

2021-04-11T10:42

2021-04-11T10:42

ситуация в днр и лнр

бтр-4

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бмп-2

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю выявила 17 единиц вооружения и техники в населенных пунктах, подконтрольных Киеву."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых бронированных машин в жилом районе Новозвановки, трех БМП-2 в населенном пункте Нижнее и два БТР-4 в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210411/voyna-1727756544.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, бтр-4, донбасс, луганская народная республика, бмп-2, украина, в мире