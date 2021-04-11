https://ria.ru/20210411/biryukov-1727752013.html

Бирюков рассказал о работе "Системы-112" в Москве

Бирюков рассказал о работе "Системы-112" в Москве

Операторы столичной "Системы-112" за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 миллиона вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:49

2021-04-11T09:49

2021-04-11T09:49

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 миллиона вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного показателя, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. За прошлый год операторы приняли свыше 2,8 миллиона вызовов, за первый квартал этого года - более 1,1 миллиона, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем", - отметил Бирюков.По его словам, чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.Заместитель мэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован."Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают около 14 тысяч звонков, в смену выходят 65 операторов", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей. В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.

https://ria.ru/20201120/spasateli-1585398855.html

москва

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петр бирюков, москва, общество