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Бирюков рассказал о работе "Системы-112" в Москве
Бирюков рассказал о работе "Системы-112" в Москве
Операторы столичной "Системы-112" за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 миллиона вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:49
2021-04-11T09:49
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 миллиона вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного показателя, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. За прошлый год операторы приняли свыше 2,8 миллиона вызовов, за первый квартал этого года - более 1,1 миллиона, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем", - отметил Бирюков.По его словам, чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.Заместитель мэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован."Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают около 14 тысяч звонков, в смену выходят 65 операторов", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей. В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.
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петр бирюков, москва, общество

Бирюков рассказал о работе "Системы-112" в Москве

09:49 11.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОператоры службы спасения 112
Операторы службы спасения 112 - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 миллиона вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного показателя, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. За прошлый год операторы приняли свыше 2,8 миллиона вызовов, за первый квартал этого года - более 1,1 миллиона, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем", - отметил Бирюков.
По его словам, чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.
Заместитель мэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован.
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"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают около 14 тысяч звонков, в смену выходят 65 операторов", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей. В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.
 
Петр БирюковМоскваОбщество
 
 
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