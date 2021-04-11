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Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи пережили вторую зиму
Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи пережили вторую зиму
Несколько белух, выпущенных из "китовой тюрьмы" в Приморье в Японское море, пережили уже вторую зиму – их присутствие вновь зафиксировали у берегов... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:09
2021-04-11T15:09
россия
владимир путин
китай
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Несколько белух, выпущенных из "китовой тюрьмы" в Приморье в Японское море, пережили уже вторую зиму – их присутствие вновь зафиксировали у берегов Владивостока, сообщает организация "Эковахта Сахалина".Три белухи были замечены в акватории Владивостока в субботу. Местным жителям удалось снять их на фото - животные подходили близко к берегу и к отдыхающим на sup-бордах (надувных досках для плавания). Снимки были опубликованы в социальных сетях."Две из трёх (белух - ред.) были серого цвета и совсем небольшого размера - самая маленькая чуть больше двух метров… С наибольшей вероятностью - это все же пленники "китовой тюрьмы". Дикие белухи зимуют в Охотском море, их основные места обитания сейчас изолированы льдами. В апреле они просто не смогли бы прийти на юг, считают эксперты", - говорится в сообщении.Также учёные полагают, что из-за кормовой базы в Приморье, отличной от той, что есть в их естественных местах обитания, белухи стали "тугорослыми", то есть их рост замедлился."Однако все трое (белух - ред.) демонстрируют хорошую упитанность, а значит не голодают. Вариант с бегством других белух из неволи эксперты относят к крайне маловероятным. Таким образом, белухи, освобождённые в ноябре 2019 года из "китовой тюрьмы", уже дважды перезимовали на свободе у берегов Приморья", - отмечает организация.В 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
https://ria.ru/20200720/1574575428.html
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россия, владимир путин, китай, владивосток, общество

Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи пережили вторую зиму

15:09 11.04.2021
 
© Фото : ВНИРОВыпуск белух в Японском море
Выпуск белух в Японском море - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Фото : ВНИРО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Несколько белух, выпущенных из "китовой тюрьмы" в Приморье в Японское море, пережили уже вторую зиму – их присутствие вновь зафиксировали у берегов Владивостока, сообщает организация "Эковахта Сахалина".
Три белухи были замечены в акватории Владивостока в субботу. Местным жителям удалось снять их на фото - животные подходили близко к берегу и к отдыхающим на sup-бордах (надувных досках для плавания). Снимки были опубликованы в социальных сетях.
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На Дальнем Востоке вышла онлайн-книга о косатках из "китовой тюрьмы"
"Две из трёх (белух - ред.) были серого цвета и совсем небольшого размера - самая маленькая чуть больше двух метров… С наибольшей вероятностью - это все же пленники "китовой тюрьмы". Дикие белухи зимуют в Охотском море, их основные места обитания сейчас изолированы льдами. В апреле они просто не смогли бы прийти на юг, считают эксперты", - говорится в сообщении.
Также учёные полагают, что из-за кормовой базы в Приморье, отличной от той, что есть в их естественных местах обитания, белухи стали "тугорослыми", то есть их рост замедлился.
"Однако все трое (белух - ред.) демонстрируют хорошую упитанность, а значит не голодают. Вариант с бегством других белух из неволи эксперты относят к крайне маловероятным. Таким образом, белухи, освобождённые в ноябре 2019 года из "китовой тюрьмы", уже дважды перезимовали на свободе у берегов Приморья", - отмечает организация.
В 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
Белуха - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Ученые рассказали о поведении выпущенных "китовой тюрьмы" белух
 
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