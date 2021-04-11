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За аварией на ядерном объекте в Иране стоит Израиль, сообщили СМИ
За аварией на ядерном объекте в Иране стоит Израиль, сообщили СМИ
Израиль стоит за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе, утверждает израильская телерадиокомпания "КАН" со ссылкой на "источники в разведке". РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:07
2021-04-11T20:07
россия
хасан роухани
дональд трамп
моссад
магатэ
али акбар салехи
тегеран (город)
сша
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израиль стоит за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе, утверждает израильская телерадиокомпания "КАН" со ссылкой на "источники в разведке".Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма"."Источники в разведке (сообщают - ред.), что Израиль стоит за действиями в Натанзе. Речь идёт об израильской кибератаке, к которой причастен "Моссад", - сообщает телерадиокомпания. При этом "КАН" не уточняет, об источниках в разведке какой страны идёт речь.По словам тех же источников ТВ, нанесённый "ущерб больше, чем говорят в Иране".Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг. В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
https://ria.ru/20210411/intsident-1727783234.html
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россия, хасан роухани, дональд трамп, моссад, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), сша, в мире

За аварией на ядерном объекте в Иране стоит Израиль, сообщили СМИ

20:07 11.04.2021
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израиль стоит за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе, утверждает израильская телерадиокомпания "КАН" со ссылкой на "источники в разведке".
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
"Источники в разведке (сообщают - ред.), что Израиль стоит за действиями в Натанзе. Речь идёт об израильской кибератаке, к которой причастен "Моссад", - сообщает телерадиокомпания. При этом "КАН" не уточняет, об источниках в разведке какой страны идёт речь.
По словам тех же источников ТВ, нанесённый "ущерб больше, чем говорят в Иране".
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг. В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
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