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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/astrazeneca-1727785416.html
Больше половины сицилийцев отказались прививаться AstraZeneca
Больше половины сицилийцев отказались прививаться AstraZeneca
Население Сицилии отказывается от вакцины AstraZeneca против коронавируса в 80% случаев после сообщений о распространении тромбоэмболических осложнений после... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:14
2021-04-11T16:20
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
сицилия
здоровье - общество
astrazeneca
италия
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РИМ, 11 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Население Сицилии отказывается от вакцины AstraZeneca против коронавируса в 80% случаев после сообщений о распространении тромбоэмболических осложнений после прививок, сообщил президент итальянского региона Нелло Музумечи."Из 100 человек 80 отказываются от AstraZeneca. Естественно, что сейчас тревоги стало больше", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.Музумечи при этом отметил, что граждане должны верить ученым, "которые говорят, что опаснее не прививаться, чем прививаться".Ранее минздрав Италии рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca для возрастных категорий старше 60 лет.Комитет по безопасности лекарств европейского регулятора ЕМА после изучения дополнительной информации по этой прививке сообщил, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сицилия, здоровье - общество, astrazeneca , италия, вакцинация

Больше половины сицилийцев отказались прививаться AstraZeneca

16:14 11.04.2021 (обновлено: 16:20 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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РИМ, 11 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Население Сицилии отказывается от вакцины AstraZeneca против коронавируса в 80% случаев после сообщений о распространении тромбоэмболических осложнений после прививок, сообщил президент итальянского региона Нелло Музумечи.
"Из 100 человек 80 отказываются от AstraZeneca. Естественно, что сейчас тревоги стало больше", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 19:12Распространение коронавируса
Регулятор ЕС добавил данные о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca
Музумечи при этом отметил, что граждане должны верить ученым, "которые говорят, что опаснее не прививаться, чем прививаться".
Ранее минздрав Италии рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca для возрастных категорий старше 60 лет.
Комитет по безопасности лекарств европейского регулятора ЕМА после изучения дополнительной информации по этой прививке сообщил, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыСицилияЗдоровье - ОбществоAstraZenecaИталияВакцинация
 
 
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