https://ria.ru/20210411/astrazeneca-1727785416.html
Больше половины сицилийцев отказались прививаться AstraZeneca
Больше половины сицилийцев отказались прививаться AstraZeneca
Население Сицилии отказывается от вакцины AstraZeneca против коронавируса в 80% случаев после сообщений о распространении тромбоэмболических осложнений после... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:14
2021-04-11T16:14
2021-04-11T16:20
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
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astrazeneca
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РИМ, 11 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Население Сицилии отказывается от вакцины AstraZeneca против коронавируса в 80% случаев после сообщений о распространении тромбоэмболических осложнений после прививок, сообщил президент итальянского региона Нелло Музумечи."Из 100 человек 80 отказываются от AstraZeneca. Естественно, что сейчас тревоги стало больше", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.Музумечи при этом отметил, что граждане должны верить ученым, "которые говорят, что опаснее не прививаться, чем прививаться".Ранее минздрав Италии рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca для возрастных категорий старше 60 лет.Комитет по безопасности лекарств европейского регулятора ЕМА после изучения дополнительной информации по этой прививке сообщил, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сицилия, здоровье - общество, astrazeneca , италия, вакцинация
РИМ, 11 апр - РИА Новости, Александр Логунов.
Население Сицилии
отказывается от вакцины AstraZeneca
против коронавируса
в 80% случаев после сообщений о распространении тромбоэмболических осложнений после прививок, сообщил президент итальянского региона Нелло Музумечи.
"Из 100 человек 80 отказываются от AstraZeneca. Естественно, что сейчас тревоги стало больше", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
Музумечи при этом отметил, что граждане должны верить ученым, "которые говорят, что опаснее не прививаться, чем прививаться".
Ранее минздрав Италии
рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca для возрастных категорий старше 60 лет.
Комитет по безопасности лекарств европейского регулятора ЕМА после изучения дополнительной информации по этой прививке сообщил, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.