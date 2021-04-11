https://ria.ru/20210411/artefakty-1727804590.html

В Красном море нашли фрагменты затонувшего в XVIII веке судна

В Красном море нашли фрагменты затонувшего в XVIII веке судна

Египетские археологи из Александрийского университета обнаружили сотни артефактов и фрагменты судна, затонувшего в Красном море во второй половине XVIII века,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T19:56

2021-04-11T19:56

2021-04-11T22:24

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Египетские археологи из Александрийского университета обнаружили сотни артефактов и фрагменты судна, затонувшего в Красном море во второй половине XVIII века, сообщает министерство туризма и древностей Египта.По словам руководителя отдела затонувших древностей Ихаба Фагми, археологической экспедиции университета удалось обнаружить переднюю и среднюю части судна, сотни артефактов его груза и множество фрагментов судна. Отмечается, что впервые фрагменты были обнаружены во время раскопок 1994 года при посредничестве американского центра морской археологии. С 2017 года ученые возобновили поиски оставшихся частей судна для создания его 3D-модели и изучения технологии его проектирования и строительства.По словам Фагми, "исследования экспедиции говорят о том, что обнаруженный корабль был торговым судном второй половины XVIII века". Он отмечает, что были обнаружены сотни артефактов грузов, перевозимых на судне, в том числе изделия из фарфора, керамическая посуда различных форм и размеров, несколько видов зерна. Согласно исследованиям, возможной причиной кораблекрушения стало столкновение судна с огромных коралловым рифом на его пути из Юго-Восточной Азии в Египет.

https://ria.ru/20210223/otkrytiya-1598222478.html

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туризм, новости - туризм, юго-восточная азия, красное море, египет