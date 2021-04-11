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Наука
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В Красном море нашли фрагменты затонувшего в XVIII веке судна
В Красном море нашли фрагменты затонувшего в XVIII веке судна
Египетские археологи из Александрийского университета обнаружили сотни артефактов и фрагменты судна, затонувшего в Красном море во второй половине XVIII века,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T19:56
2021-04-11T22:24
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Египетские археологи из Александрийского университета обнаружили сотни артефактов и фрагменты судна, затонувшего в Красном море во второй половине XVIII века, сообщает министерство туризма и древностей Египта.По словам руководителя отдела затонувших древностей Ихаба Фагми, археологической экспедиции университета удалось обнаружить переднюю и среднюю части судна, сотни артефактов его груза и множество фрагментов судна. Отмечается, что впервые фрагменты были обнаружены во время раскопок 1994 года при посредничестве американского центра морской археологии. С 2017 года ученые возобновили поиски оставшихся частей судна для создания его 3D-модели и изучения технологии его проектирования и строительства.По словам Фагми, "исследования экспедиции говорят о том, что обнаруженный корабль был торговым судном второй половины XVIII века". Он отмечает, что были обнаружены сотни артефактов грузов, перевозимых на судне, в том числе изделия из фарфора, керамическая посуда различных форм и размеров, несколько видов зерна. Согласно исследованиям, возможной причиной кораблекрушения стало столкновение судна с огромных коралловым рифом на его пути из Юго-Восточной Азии в Египет.
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туризм, новости - туризм, юго-восточная азия, красное море, египет

В Красном море нашли фрагменты затонувшего в XVIII веке судна

19:56 11.04.2021 (обновлено: 22:24 11.04.2021)
 
© Flickr / mattk1979Побережье Красного моря в Египте
Побережье Красного моря в Египте - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Flickr / mattk1979
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Египетские археологи из Александрийского университета обнаружили сотни артефактов и фрагменты судна, затонувшего в Красном море во второй половине XVIII века, сообщает министерство туризма и древностей Египта.
По словам руководителя отдела затонувших древностей Ихаба Фагми, археологической экспедиции университета удалось обнаружить переднюю и среднюю части судна, сотни артефактов его груза и множество фрагментов судна. Отмечается, что впервые фрагменты были обнаружены во время раскопок 1994 года при посредничестве американского центра морской археологии. С 2017 года ученые возобновили поиски оставшихся частей судна для создания его 3D-модели и изучения технологии его проектирования и строительства.
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По словам Фагми, "исследования экспедиции говорят о том, что обнаруженный корабль был торговым судном второй половины XVIII века". Он отмечает, что были обнаружены сотни артефактов грузов, перевозимых на судне, в том числе изделия из фарфора, керамическая посуда различных форм и размеров, несколько видов зерна. Согласно исследованиям, возможной причиной кораблекрушения стало столкновение судна с огромных коралловым рифом на его пути из Юго-Восточной Азии в Египет.
 
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