https://ria.ru/20210410/zhivotnye-1727541218.html

Освобожденные заложники зверофермы скитаются по Подмосковью

Освобожденные заложники зверофермы скитаются по Подмосковью

В Подмосковье — нашествие песцов: испуганные, они бродят по окраинам, выбегают на дороги, гибнут под колесами. Их вызволили с дагестанской зверофермы зимой... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

коровы

деньги

московская область (подмосковье)

животные

общество

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В Подмосковье — нашествие песцов: испуганные, они бродят по окраинам, выбегают на дороги, гибнут под колесами. Их вызволили с дагестанской зверофермы зимой прошлого года и пристроили в разные регионы. Некоторые волонтеры "из добрых побуждений" выпустили зверьков в дикую природу, другие просто не уследили за питомцами, и те сбежали. Шансы выжить на воле у выращенных на фермах невелики: они не приспособлены к таким условиям."Искали всем домом"Осенью прошлого года владелец зверофермы "Росомаха" в Дагестане решил закрыть хозяйство с енотами, лисицами и песцами. Из-за коронавируса возникли финансовые сложности, содержать пушных было не на что, и бизнесмен собрался пустить всех на шкуры. Первой об этом узнала Ирина Куликовская, руководитель частного приюта для животных "Право на жизнь". "Один из работников сообщил, что планируют массовый убой, а ферму адаптируют под крупнорогатый скот. В начале декабря мы забрали тридцать животных, — рассказывает она. — Написали обо всем в соцсетях, надеялись, кто-то откликнется". Желающих оказалось много, но не все могли заплатить пять-шесть тысяч за зверька — их отдавали по цене шкур, живые вдвое дороже. Зоозащитники организовали сбор, накопили нужную сумму и выкупили "заложников". "Отозвались и фонды, и просто неравнодушные люди. Нанимали машины, отправляли в другие регионы: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Чечня, Ингушетия, Москва… Всех, конечно, не спасли. Когда я об этом узнала, больше половины погибли. На ферме было чуть больше пяти тысяч пушных. Пока мы собирали деньги, их убивали. В итоге вызволили около тысячи: примерно сто лисиц, остальные — песцы. Московский фонд "Команда Ронда" взял почти 500 особей", — поясняет Ирина.Распределяли по приютам и зоопаркам, отдавали волонтерам, у которых частные дома. Куликовская забрала 18 зверьков. "Всех пристроили. Просим владельцев скидывать фото питомцев, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Прежде чем передать животных, объясняем, как за ними ухаживать. Нужно учитывать особенности поведения: песцы, к примеру, хорошо роют ямы, прыгают высоко, поэтому им нужны крытые вольеры. И обязательно надо привить, в первую очередь от бешенства".Песцы сами по себе безобидные, к людям привыкают быстро, а вот с лисами найти общий язык сложнее: "Любят шкодить. Песцы в сравнении с ними — интеллигенты". Но есть общая особенность: слабый желудок, потому что кормили их только фаршем. "Мы постепенно вводили грубые корма, через месяц они адаптировались и спокойно воспринимали нормальную еду"."Отправляют на мучительную смерть"Волонтеры из добрых побуждений старались быстрее пристроить освобожденных пленников. Размещали объявления на "Авито", отдавали бесплатно. Однако не все приютившие проявили ответственность. Некоторые решили просто выпустить зверьков в дикую природу. "К сожалению, многие попали к людям, незнакомым со спецификой содержания фермерских животных. Под девизом "Они должны быть на свободе" отправляют на мучительную смерть", — говорит известная зоозащитница Юлия Кужим. Весной ей прислали видео и фото песцов, которые бегают прямо по трассам Московской области. "Вольеры должны быть такие, чтобы мышь не проскользнула! А они просто выскочили и умчались".Юлия поехала за 80 километров от Москвы — туда, где заметили зверьков. Одного поймала. Ролик со "спасательной операцией" выложила в соцсеть: вот она осторожно подкрадывается, бросает в сторону животного куски куриного мяса. Как только песец приближается на расстояние вытянутой руки, резко хватает за хвост. "Самый безопасный способ — диких так и ловят, им не больно. Он бы обязательно попытался меня укусить, это нормальная реакция. Любой дворовый кот может цапнуть, если его схватить и поднять вверх, — объясняет Юлия. — Сколько он так бегает, привит ли от бешенства — неизвестно. Рисковать не хочется". Песца Юлия взяла себе. За последние несколько лет ее семья выкупила больше 80 животных с пушных звероферм. "Мы не зоопарк и не приют, не продаем их и не пристраиваем, — рассказывает Кужим. — Попали они к нам по разным причинам: одних едва не усыпили, других мы подобрали на улице зимой, третьи сами пришли". А сколько сейчас скитается песцов, освобожденных с дагестанской зверофермы, никто не знает, добавляет зоозащитница. Кужим сомневается, что ферму действительно перепрофилировали и не разводят пушных. Уточняет: отдавали животных далеко не по цене шкур, а дороже. "Владелец хозяйства в выигрыше. Зоозащитники регулярно выкупают беспомощных заложников со звероферм, но там выгоды нет, не те масштабы. А здесь заплатили сразу за всех. Этот бизнесмен поднял хайп — устроил распродажу". "Сделали хорошую скидку"В том, что песцы бегают по Подмосковью, столичные активисты винят "Команду Ронда". "Это возмутительно! — говорит представительница фонда Анна Башмакова. — Другие волонтеры тоже вывозили оттуда животных. Мы взяли больше всех, а теперь мы же и виноваты". В приюте, уточняет она, оставили 63 зверька, для них быстро построили ангары. Некоторые сейчас под наблюдением ветеринаров. "Остальных пристроили. Сначала просим прислать фото и видео условий содержания. Если все в порядке, передаем и дальше следим. В квартиры не отправляем принципиально, только в частные дома. Одна девушка, к примеру, забрала шестерых". Башмакова добавляет: был случай, когда песца взяли, а потом попытались перепродать за восемь тысяч. "Мы заявили в полицию о мошенничестве". Но такая история — единичная. РИА Новости связалось с одним из сотрудников "Росомахи" — он уверяет, что владелец больше не разводит пушных, "теперь только крупный рогатый скот". И зверьков, по его словам, не продавали дороже: "Напротив, шли на уступки. Тем, кто забрал самую большую партию, сделали хорошую скидку". Юлия Кужим обращает внимание: не очень понятно, как обстоят дела в других регионах. Зоозащитники призывают волонтеров относиться к питомцам ответственно. Если нет знаний и опыта, лучше отдать животное в приют.

https://ria.ru/20191025/1560187183.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коровы, деньги, московская область (подмосковье), животные, общество