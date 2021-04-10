https://ria.ru/20210410/zemletryasenie-1727666135.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья в центральной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:34

2021-04-10T10:34

2021-04-10T10:34

индонезия

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья в центральной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 07.00 по времени UTC (10.07 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 44 километрах к юго-западу от населенного пункта Гонгданглеги Кулон (Gongdanglegi Kulon) в провинции Восточная Ява. Очаг залегал на глубине 82 километров.По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 6,7.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210404/indoneziya-1604146487.html

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