https://ria.ru/20210410/zemletryasenie-1727666135.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья в центральной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:34
2021-04-10T10:34
2021-04-10T10:34
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья в центральной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 07.00 по времени UTC (10.07 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 44 километрах к юго-западу от населенного пункта Гонгданглеги Кулон (Gongdanglegi Kulon) в провинции Восточная Ява. Очаг залегал на глубине 82 километров.По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 6,7.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210404/indoneziya-1604146487.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, в мире
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья в центральной части Индонезии
, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 07.00 по времени UTC (10.07 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 44 километрах к юго-западу от населенного пункта Гонгданглеги Кулон (Gongdanglegi Kulon) в провинции Восточная Ява. Очаг залегал на глубине 82 километров.
По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 6,7.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.