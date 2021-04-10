https://ria.ru/20210410/vyplata-1727646763.html

Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии

Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии

Украина за первые три месяца текущего года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24"... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T03:07

2021-04-10T03:07

2021-04-10T03:07

россия

валентин наливайченко

белоруссия

украина

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина за первые три месяца текущего года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.Деньги, отметил парламентарий, пошли на оплату импорта электроэнергии.Такое положение дел, по мнению Наливайченко, нанесло серьезный удар энергетической системе Украины.В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества после аварий на двух электростанциях. В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в срочном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, в свою очередь, заявил, что Россия разрушает энергетическую систему страны, путем продажи электричества по заниженным ценам.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.

https://ria.ru/20210223/otkaz-1598649599.html

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белоруссия

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россия, валентин наливайченко, белоруссия, украина, в мире