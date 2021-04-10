Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина за первые три месяца текущего года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Деньги, отметил парламентарий, пошли на оплату импорта электроэнергии.
"Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины", – заявил Наливайченко.
Такое положение дел, по мнению Наливайченко, нанесло серьезный удар энергетической системе Украины.
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В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества после аварий на двух электростанциях. В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в срочном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.
Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, в свою очередь, заявил, что Россия разрушает энергетическую систему страны, путем продажи электричества по заниженным ценам.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.