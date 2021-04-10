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В Киеве допустили встречу лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу
В Киеве допустили встречу лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу
Встреча лидеров "нормандской тройки" — Франции, Германии и Украины — должна пройти в течение недели, сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:21
2021-04-10T17:32
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
донбасс
франция
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской тройки" — Франции, Германии и Украины — должна пройти в течение недели, сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, украинская сторона не ожидает ничего особенного от переговоров советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) , которые запланированы на 14 апреля.Арестович также высказал свое мнение о специальном заседании ОБСЕ, которое должно состояться в субботу."Политика — это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они (ОБСЕ. — Прим. ред.) должны дать свою оценку действиям России", — сказал он.Как уверен украинский советник, Трехсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать "хоть что-то". "Трехсторонняя контактная группа даже переговоры не ведет. ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров "нормандской четверки", — сказал он, добавив, что в рамках ТКГ решаются "только тактические вопросы", например, пенсии и соцвыплаты.Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
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алексей арестович , ситуация в днр и лнр, донбасс, франция, германия, украина, в мире

В Киеве допустили встречу лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу

16:21 10.04.2021 (обновлено: 17:32 10.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской тройки" — Франции, Германии и Украины — должна пройти в течение недели, сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, украинская сторона не ожидает ничего особенного от переговоров советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) , которые запланированы на 14 апреля.
Арестович также высказал свое мнение о специальном заседании ОБСЕ, которое должно состояться в субботу.
"Политика — это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они (ОБСЕ. — Прим. ред.) должны дать свою оценку действиям России", — сказал он.
Как уверен украинский советник, Трехсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать "хоть что-то".
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"Трехсторонняя контактная группа даже переговоры не ведет. ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров "нормандской четверки", — сказал он, добавив, что в рамках ТКГ решаются "только тактические вопросы", например, пенсии и соцвыплаты.
Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
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