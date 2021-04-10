https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией

Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией

Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, какую помощь может оказать Североатлантический альянс Украине в случае войны с Россией. Его цитирует... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T18:09

2021-04-10T18:09

2021-04-10T19:22

россия

вооруженные силы украины

нато

андерс фог расмуссен

украина

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, какую помощь может оказать Североатлантический альянс Украине в случае войны с Россией. Его цитирует "Обозреватель".По словам военного, западные союзники Киева могут предоставить помощь в разных форматах. Он отметил, что очень хотел бы, чтобы дивизии альянса появились в стране.Генерал при этом уточнил, что Украина все же должна рассчитывать на себя. По его мнению, единственная силовая организация, которая будет воевать за страну, — это ВСУ."Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил", — объяснил он.В Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что ожидают от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что вопрос о принятии Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.Михаил Забродский — украинский военный, командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ с марта 2015 года. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").

https://ria.ru/20210410/goroda-1727695961.html

https://ria.ru/20210410/simvolika-1727705814.html

россия

украина

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россия, вооруженные силы украины, нато, андерс фог расмуссен, украина