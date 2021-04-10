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Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией
Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией
Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, какую помощь может оказать Североатлантический альянс Украине в случае войны с Россией. Его цитирует... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T18:09
2021-04-10T19:22
россия
вооруженные силы украины
нато
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, какую помощь может оказать Североатлантический альянс Украине в случае войны с Россией. Его цитирует "Обозреватель".По словам военного, западные союзники Киева могут предоставить помощь в разных форматах. Он отметил, что очень хотел бы, чтобы дивизии альянса появились в стране.Генерал при этом уточнил, что Украина все же должна рассчитывать на себя. По его мнению, единственная силовая организация, которая будет воевать за страну, — это ВСУ."Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил", — объяснил он.В Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что ожидают от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что вопрос о принятии Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.Михаил Забродский — украинский военный, командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ с марта 2015 года. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").
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россия, вооруженные силы украины, нато, андерс фог расмуссен, украина

Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией

18:09 10.04.2021 (обновлено: 19:22 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, какую помощь может оказать Североатлантический альянс Украине в случае войны с Россией. Его цитирует "Обозреватель".
По словам военного, западные союзники Киева могут предоставить помощь в разных форматах. Он отметил, что очень хотел бы, чтобы дивизии альянса появились в стране.

"Но это может быть материальная помощь, предоставление разведывательной информации, поскольку у нас ограниченные возможности, определенные действия по контролю воздушного пространства. Военное присутствие кораблей в Черном море, мощная поддержка в информационном пространстве, взаимодействие спецслужб", — сказал Забродский.

Генерал при этом уточнил, что Украина все же должна рассчитывать на себя. По его мнению, единственная силовая организация, которая будет воевать за страну, — это ВСУ.
"Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил", — объяснил он.
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Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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Михаил Забродский — украинский военный, командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ с марта 2015 года. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").
 
РоссияВооруженные силы УкраиныНАТОАндерс Фог РасмуссенУкраина
 
 
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